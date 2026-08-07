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Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 7 Agosto 2026

Fiumicino, il 18 e 19 agosto il “Torneo di Scacchi – Caravel Cup Tour”

Due giornate dedicate allo sport, alla competizione e alla cultura degli scacchi

 

 

Fiumicino si prepara ad accogliere una nuova importante iniziativa dedicata allo sport e alla promozione della cultura degli scacchi. Martedì 18 e mercoledì 19 agosto, presso l’edificio di Piazzale Mediterraneo, si svolgerà il “Torneo di Scacchi – Caravel Cup Tour, Tappa di Fiumicino”, evento patrocinato dal Comune di Fiumicino e organizzato dall’Associazione Locos MML, con la collaborazione del Comitato Regionale Lazio.

 

 

La manifestazione si svolgerà nell’arco di due giornate, con inizio delle gare alle 9.30, e vedrà la partecipazione di giocatori professionisti e tesserati alla Federazione, impegnati in cinque turni a tempo standard.

 

 

Il torneo è un appuntamento di particolare interesse per il mondo degli scacchi e porta a Fiumicino una competizione inserita nel circuito Caravel Cup Tour, confermando la volontà dell’Amministrazione di valorizzare lo sport in tutte le sue espressioni e di promuovere occasioni di confronto, partecipazione e aggregazione.

 

 

Ingresso libero e gratuito

 

 

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Torneo di scacchi
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