Fiumicino, il 18 e 19 agosto il “Torneo di Scacchi – Caravel Cup Tour”

Due giornate dedicate allo sport, alla competizione e alla cultura degli scacchi

Fiumicino si prepara ad accogliere una nuova importante iniziativa dedicata allo sport e alla promozione della cultura degli scacchi. Martedì 18 e mercoledì 19 agosto, presso l’edificio di Piazzale Mediterraneo, si svolgerà il “Torneo di Scacchi – Caravel Cup Tour, Tappa di Fiumicino”, evento patrocinato dal Comune di Fiumicino e organizzato dall’Associazione Locos MML, con la collaborazione del Comitato Regionale Lazio.

La manifestazione si svolgerà nell’arco di due giornate, con inizio delle gare alle 9.30, e vedrà la partecipazione di giocatori professionisti e tesserati alla Federazione, impegnati in cinque turni a tempo standard.

Il torneo è un appuntamento di particolare interesse per il mondo degli scacchi e porta a Fiumicino una competizione inserita nel circuito Caravel Cup Tour, confermando la volontà dell’Amministrazione di valorizzare lo sport in tutte le sue espressioni e di promuovere occasioni di confronto, partecipazione e aggregazione.

Ingresso libero e gratuito