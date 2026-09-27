“La Terra del Drago” conquista Maccarese: folla al Castello San Giorgio

Grande partecipazione alla seconda edizione della rievocazione storica, con famiglie e bambini protagonisti di un viaggio nel Medioevo tra figuranti, sbandieratori, falconieri e antichi mestieri

di Dario Nottola

Successo e tanta partecipazione alla seconda edizione de “La Terra del Drago – Rievocazione storica di Maccarese”. Centinaia di persone, molte le famiglie con bambini, sia al mattino che al pomeriggio, hanno vissuto una giornata tra cortei storici, falconeria, combattimenti, musica, bolle giganti e antiche atmosfere nella cornice suggestiva del Castello San Giorgio di Maccarese, che ha aperto le sue porte per trasportare tutti nelle atmosfere medievali, tra dame, cavalieri, musica, danze e raccont. Tutto grazie all’iniziativa organizzata dalla Pro Loco di Fregene Maccarese in collaborazione con la Maccarese Spa, FreeMac, Fregene2.0, Programna Natura, volontari di protezione civile e patrocinata dall’Amministrazione comunale di Fiumicino.

Un’intera giornata dedicata alla riscoperta della storia e delle tradizioni medievali, con un programma pensato per coinvolgere adulti e bambini attraverso spettacoli, dimostrazioni e attività aperte al pubblico.

La mattinata ha preso il via con una passeggiata divulgativa per le strade del borgo, curata da Riccardo Di Giuseppe, dalla visita al Castello San Giorgio, all’Archivio Storico e all’Ecomuseo del Litorale. Poi spazio ai più piccoli con la “Caccia all’uovo del Drago”, seguita dallo spettacolo di falconeria a cura dei Falconieri Romani. Quindi una prima dimostrazione didattica medievale a cura di Medieval Fencing ASD Terni.

Nel pomeriggio, il Corteo Storico, dal castello fino al piazzale della parrocchia S.Giorgio e ritorno, animato da un centinaio di figuranti di Maccarese e Fregene, aperto dai “monaci”, con la testa del Drago al centro, e chiuso dal Papa Clemente IX (Rospigliosi) , circondato da madame e messeri in costume medievale. Il corteo è stato scandito dai tamburi e dalle evoluzioni degli Sbandieratori di Castelmadama. Nel giardino del Castello il grande cerchio finale, con gli applausi del pubblico intorno, ha visto la lettura dei racconti sulle origini storiche di Maccarese con la presidente della Pro Loco, Anna Valentino. Quindi è stata la volta della giostra medievale e della lettura a cura de “La biblioteca dei piccoli”. Gran finale con le dimostrazioni medievali, questa volta dedicate alla balestra, il concerto de L’Insieme Harmonico e lo spettacolo del mangiafuoco Circus Karakasciò.

Presenti un mercatino storico, area food, musica, combattimenti e attività dedicate alle famiglie, per ricreare nel borgo l’atmosfera di un’antica giornata medievale.

Una manifestazione, che si candida ad entrare sempre più nelle tradizioni locali e che va assolutamente ripetuta e sostenuta grazie alle sinergie locali che permette di valorizzare uno dei luoghi più rappresentativi di Maccarese attraverso un appuntamento capace di unire storia, cultura e intrattenimento. Il Castello San Giorgio e il borgo, infatti, così come la loro storia, costituiscono un patrimonio importante del nostro territorio ed iniziative come questa rappresentano anche un’occasione per farli conoscere e vivere da cittadini, famiglie e visitatori.”La Terra del Drago – Rievocazione Storica di Maccarese” è un viaggio nel tempo tra storia, tradizioni e comunità.

La Rievocazione Storica di Maccarese nasce per far rivivere le origini e le vicende che hanno segnato la vita del nostro territorio. Tra costumi d’epoca, scene teatrali, sfilate e antichi mestieri, sono riportate in vita le atmosfere di un tempo, per riscoprire insieme le radici della comunità locale.

Grazie al lavoro di volontari, storici locali e appassionati, le vie di Maccarese si sono trasformate in un palcoscenico dove storia e leggenda si sono incontrate. L’evento è stata un’occasione unica per grandi e piccini di immergersi nel passato e condividere un’esperienza autentica fatta di cultura, musica e sapori antichi.

“La nostra missione: custodire la memoria e trasmetterla alle nuove generazioni”, concludono i promotori.