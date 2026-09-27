Trasporto pubblico, Baccini risponde agli studenti di Focene: “Avete fatto bene a segnalare il problema”

Dopo la lettera dei ragazzi sui disagi tra corse saltate, ritardi e autobus sovraffollati, interviene il sindaco di Fiumicino: “La fase di transizione non può diventare un alibi. Verifica puntuale sulle corse e sulle soppressioni”

La lettera degli studenti di Focene sul difficile funzionamento del trasporto pubblico locale ha ricevuto la risposta del sindaco di Fiumicino, Mario Baccini.

I ragazzi avevano segnalato corse saltate, ritardi e autobus sovraffollati, chiedendo all’Amministrazione interventi concreti per rendere il servizio più puntuale e affidabile, soprattutto negli orari scolastici.

Baccini riconosce le criticità indicate dagli studenti e annuncia verifiche sulle corse, sulle soppressioni e sulle condizioni di affollamento.

La risposta del sindaco Mario Baccini

“Ho letto con attenzione la lettera degli studenti di Focene e voglio innanzitutto dire loro una cosa molto semplice: quando dei ragazzi chiedono alle istituzioni di poter andare a scuola, tornare a casa e vivere la propria città contando su un trasporto pubblico regolare, non stanno chiedendo un privilegio. Stanno chiedendo un servizio che deve funzionare.

Le criticità che segnalano sono reali e non intendo minimizzarle. Corse saltate, ritardi e autobus sovraffollati, soprattutto negli orari scolastici, producono conseguenze concrete sulla vita degli studenti e delle loro famiglie.

Il trasporto pubblico locale di Fiumicino si trova oggi in una delicata fase di transizione. L’attuale gestione di Trotta è destinata a concludersi con il passaggio al nuovo sistema regionale dell’Unità di Rete Tirreno Nord, la cui attivazione è stata rinviata rispetto alle tempistiche inizialmente previste. Questa fase di passaggio, tuttavia, non può diventare un alibi.

Fino al momento del subentro del nuovo gestore, il servizio deve essere assicurato con regolarità e nel rispetto degli obblighi previsti. Le problematiche che stanno interessando l’attuale gestore e i suoi lavoratori non possono ricadere sugli utenti e, meno che mai, sugli studenti.

Il Comune sta seguendo la situazione e continuerà a farlo con la massima attenzione, chiedendo il rispetto del servizio previsto e rappresentando con fermezza nelle sedi competenti tutte le criticità riscontrate sul territorio.

Parallelamente stiamo lavorando affinché il passaggio alla nuova gestione non sia semplicemente un cambio di nome sulla fiancata degli autobus, ma rappresenti l’occasione per costruire un servizio più affidabile, con particolare attenzione alle esigenze degli studenti, dei pendolari e delle località più periferiche.

Agli studenti di Focene voglio quindi rispondere con la stessa chiarezza con cui hanno scritto a me: avete fatto bene a segnalare il problema.

Non vi risponderò con una promessa generica. Chiederò agli uffici e all’Assessorato competente una verifica puntuale delle corse segnalate, delle soppressioni e delle condizioni di affollamento, affinché questi dati vengano formalmente contestati al gestore quando ne ricorrano i presupposti e portati anche al tavolo del passaggio alla nuova gestione.

Il Comune non può sostituirsi all’impresa che deve materialmente effettuare le corse, ma ha il dovere di tutelare i propri cittadini e di pretendere che il servizio venga svolto. Ed è esattamente quello che faremo”.

Mario Baccini

Sindaco di Fiumicino