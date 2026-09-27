Il Fiumicino non si arrende: pareggio in extremis con l’Anguillara

Una gara combattuta si chiude sull’1-1 grazie al guizzo di Di Loreto in pieno recupero
di Fernanda De Nitto
Il Fiumicino SC 26 porta a casa un pareggio nella sfida contro l’Anguillara Calcio, tenutasi presso lo Stadio “Capparella Ferdinando”.
Nella quarta giornata del campionato di promozione, girone A, i rossoblu di mister Albano ottengono l’1 a 1 in una sfida lottata con carattere, fino all’ultimo pallone, che permette alla squadra di preservare l’imbattibilità sul campo.
Il primo tempo si apre con il palo e un tiro insidioso dell’Anguillara, mentre a metà frazione Trinchi, per il Fiumicino, con una traiettoria velenosa dall’out di destra colpisce in pieno la traversa. La partita nei primi quarantacinque minuti non eccelle per ulteriori azioni o tentati tiri in porta da parte di ambedue le squadre.
Il ritorno in campo, con la serie di cambi effettuati dai rossoblu, si apre con più slancio da parte del Fiumicino, con una clamorosa palla gol sprecata a tu per tu da Munaretto e con un rigore respinto a Forcina al 61′ minuto.
Al 71′ arriva il vantaggio dell’Anguillara con un cross basso dalla destra e inserimento da dietro per un rigore in movimento sul secondo palo, realizzato da Bianchi. Successivamente la stessa squadra prende anche una traversa su piazzato.
La partita si riequilibra in pieno recupero, al 93′ minuto, con la discesa sulla sinistra di Di Loreto che arriva davanti al portiere con un tiro sul primo palo ed un’azione che si conclude in fondo al sacco. La gara al triplice fischio termina, quindi, con il risultato di 1 a 1.
Per il Fiumicino SC 26 è il quarto risultato utile consecutivo sul campo, in una partita dove la squadra ha saputo reagire con determinazione alla situazione di svantaggio.
Per la squadra locale è scarso il tempo per recuperare le forze, in quanto gli stessi scenderanno in campo il prossimo mercoledì per l’andata del primo turno di Coppa Italia, mentre domenica prossima, nel campionato, affronteranno in casa la compagine dell’Academy Ladispoli.
ANGUILLARA CALCIO – FIUMICINO S.C. 26 1-1
ANGUILLARA CALCIO: Costanzi, Salvatori, Moccia (36′ st Catarci), Miccichè (48 st Piergentili), Mazzoni, Ippoliti, Ciolli (36 ‘st Sciarra), Ferruzzi, Blanchi (36′ st Cardella), Gazzarra, Caggia (46’ st Anton). All. Morelli
FIUMICINO S.C. 26: Musolino, Ricci (1′ st Scopel), Prato (1′ st Di Loreto), Marvulli, Trinchi, Gentile, Ferrentino, Frasca (1′ st Munaretto), Ferrandu (1′ st Forcina), Di Battista, Lamberti (18′ st Maduka). All. Albano
Arbitro: G. Bruschi
Assistenti: M. Santostefano, C. Mari
Reti: 71′ st Bianchi – 93′ st Di Loreto