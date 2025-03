Successo e soddisfazione per la New Free Dance di Fiumicino

Mirko Guastatore: “Siamo riusciti a distinguerci per talento, atteggiamento, disciplina e professionalità di ogni allievo”

Si è conclusa ieri una giornata davvero impegnativa per tutto il settore danza moderna della scuola di danza New Free Dance, che ha visto gli allievi brillare in ben due competizioni che hanno messo in luce talento, disciplina e dedizione. Un bilancio più che positivo, con risultati che testimoniano non solo la qualità del lavoro svolto, ma anche l’impegno e la passione che animano i nostri corsi.

I Successi delle Diverse Coreografie. I ballerini hanno conquistato importanti posizioni in diverse categorie, dimostrando una volta di più di essere tra i migliori in circolazione.

Ecco i risultati principali:

– COCORITO: Primo posto nella categoria Danza Moderna Baby, oltre al prestigioso Premio Miglior Coreografia e diverse borse di studio.

– SARÀ PERCHÉ TI AMO: Secondo posto, con anche diverse borse di studio.

– ZITTI E BUONI: Primo posto nella categoria Danza Moderna fino ai 14 anni, con un ulteriore Premio Miglior Talento per il nostro Alessandro e numerose borse di studio.

– SUPERPOTERE: Secondo posto nella categoria Junior Moderno e numerose borse di studio.

– Avanzato Moderno LA PIZZICA: Secondo posto nella categoria dai 19 anni in su, nonostante la media di età che avrebbe permesso di competere con gruppi più giovani. Premio Miglior Coreografia e accesso diretto al Gala del Salento che Danza di questa estate, oltre a numerose borse di studio.

Oltre i Risultati: Un Orgoglio Personale. Mentre i risultati parlano da soli, ciò che più rende orgoglioso il loro insegnante è il comportamento e la serietà dimostrati dai ballerini durante tutta la giornata.

“Siamo riusciti a distinguerci non solo per il talento, ma per l’atteggiamento, la disciplina e la professionalità che ogni allievo ha mantenuto – afferma con soddisfazione Mirko Guastatore – Questo è ciò che più conta per me: vedere i miei allievi comportarsi come veri ballerini, con la serenità e la dedizione che un tale percorso richiede“.

Per l’insegnante, infatti, i podi e le medaglie sono sempre benvenuti, ma la vera sfida è riuscire a trasmettere un’etica del lavoro che vada oltre la semplice performance, e questo è il vero traguardo raggiunto oggi.

Un Grazie Speciale a Tutti. Non mancano i ringraziamenti a chi ha reso possibile il buon svolgimento delle gare. “Un grazie speciale va a tutte le persone che ci hanno aiutato a gestire due gare contemporaneamente. Senza il loro supporto, sarebbe stato davvero difficile – conclude l’insegnante – E, ovviamente, un enorme grazie ai miei ballerini, che ogni giorno mi sorprendono e mi fanno sentire davvero fortunato. Mi fanno volare!“.

Un’ulteriore conferma che, oltre ai risultati, la vera forza della New Free Dance sta nella passione, nell’impegno e nella costante crescita di ogni singolo allievo. “Grazie a tutti per aver reso questa giornata memorabile!”.