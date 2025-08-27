“Festa di Quartiere” buona la prima

Appuntamento, fino al 31 agosto, al Parco Giancarlo Bozzetto per condividere insieme giorni di musica, sapori e sorrisi

di Fernanda De Nitto

La prima giornata della “Festa di Quartiere”, organizzata dall’Associazione Reaction Aps, presso il Parco Giancarlo Bozzetto di Via dell’Ippocampo a Fiumicino, si è conclusa nel migliore dei modi, con una grande partecipazione di pubblico entusiasta, divertito e appagato sia per l’ottima cucina che per l’organizzazione dei vari eventi.

Grande soddisfazione da parte dei promotori della Festa che hanno ricevuto diverse attestazioni di stima ed incoraggiamento per l’organizzazione dell’evento, fondato su una nuova visione di associazione dedicata all’inclusione e alla partecipazione di giovani e giovanissimi.

Già dall’apertura degli stand e della cucina diverse persone, famiglie del territorio, cittadini e turisti, erano presenti presso il Parco del Pesce Luna, desiderosi di trascorre qualche ora in allegria, divertendosi e degustando la selezione culinaria proposta dai giovani dell’Associazione Reaction Aps. A seguire una grande folla si è riversata in pista con la musica di Santino Strano, che ha fatto ballare insieme diverse generazioni di fiumicinesi.

Per il Presidente dell’organizzazione, Nicolò Della Valle, presente insieme con il legale rappresentante dell’Associazione Pesce Luna, Davide Cresta, ieri è stato un importante banco di prova per testare la caparbietà e la determinazione di tanti giovani che dopo un momento di preoccupazione iniziale, in quanto non si aspettavano tanta gente alla loro prima festa, hanno dato il meglio di sé impegnandosi al massimo.

“Tutto ciò è stato possibile anche grazie al prezioso supporto di Mauro Galvano, ex campione del mondo di boxe del territorio e di sua moglie Maria Martella, che hanno coordinato i ragazzi dell’area food and beverage riuscendo a gestire egregiamente il tutto – afferma Nicolò Della Valle – Siamo esterrefatti dal calore che i cittadini ci hanno dimostrato, a testimonianza di aver compreso che i sacrifici sono stati ripagati dalla realtà dei fatti, dalla fiducia e dalla voglia di creare comunità, tentando di promuovere obiettivi comuni tra giovani e realtà storiche del territorio, uniti come una grande famiglia. La passione ed il rispetto per la propria città si costruisce ogni giorno, in particolare con il coinvolgimento dei giovani e nella condivisione dei loro obiettivi e sogni, impegnandoci per un luogo che possiamo chiamare casa” ha concluso Nicolò Della Valle.

La Festa di Quartiere proseguirà fino a domenica prossima 31 Agosto presso di Via dell’Ippocampo con alle ore 19.00 l’apertura della cucina con panini, fritti, primi piatti e grigliate e a partire dalle ore 21.00 intrattenimento e ballo con Santino Strano e Giovanni Croce.