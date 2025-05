“Famiglia in Festa 2025” a Villa Guglielmi

Sabato 31 Maggio l’evento organizzato dall’Associazione Fronte Scuola APS

Pamela e Daniela fondatrici dell’associazione Fronte Scuola APS annunciano l’arrivo dell’attesissimo evento “Famiglia in Festa 2025”, una giornata all’insegna del divertimento, della condivisione e della spensieratezza per grandi e piccini.

L’appuntamento è fissato, per sabato 31 maggio, dalle ore 9 alle ore 13, presso la splendida cornice di Villa Guglielmi (ingresso gratuito), polmone verde della città, che per l’occasione si trasformerà in un vero e proprio villaggio della festa.

“L’evento – spiegano Pamela e Daniela – è pensato per riunire le famiglie e offrire un programma ricco di attività per tutte le età con animazione per bambini, giochi, truccabimbi, sport e benessere, con dimostrazioni e attività all’aperto e con spazi dedicati ai genitori, con incontri, consigli e iniziative per il benessere familiare. Una giornata pensata per celebrare i valori della famiglia, della comunità e dello stare insieme all’aria aperta. Non mancheranno sorprese, ospiti speciali e momenti emozionanti. Porta con te un sorriso, una coperta per il prato e tanta voglia di divertirti!”.

“Famiglia in Festa 2025” ti aspetta sabato 31 maggio 2025 a Villa Guglielmi: perché la felicità è più bella se condivisa!