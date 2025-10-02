Eurobirdwatch 2025: Ostia protagonista della grande migrazione

Il 4 e 5 ottobre l’Oasi Lipu accoglie appassionati e famiglie per osservare da vicino lo spettacolo della migrazione autunnale degli uccelli

di Dario Nottola

Sabato 4 e domenica 5 ottobre torna l’Eurobirdwatch: appuntamento con la migrazione degli uccelli, anche presso l’Oasi Lipu di Ostia. Due giornate dedicate alla migrazione autunnale degli uccelli, con l’Eurobirdwatch, il più importante evento europeo dedicato al birdwatching.

Giunto alla 33esima edizione, organizzato da BirdLife Europa, l’evento si svolgerà in 29 Paesi europei, tra cui l’Italia, con eventi organizzati dalla Lipu. Per tutto il mese di ottobre la Lipu organizza inoltre il Birdwatching dei piccoli e delle piccole, con un vasto programma che si svolgerà nelle Oasi e riserve della Lipu.

Naturalmente protagonista anche l’Oasi Lipu di Ostia, lo splendido scrigno di biodiversità creato dalla Lipu alla foce del Tevere, in cui sono state censite ben 220 specie di uccelli e che in questo periodo, tra le altre, ospita specie come fenicottero rosa, spatola, falco di palude, martin pescatore, cavaliere d’Italia e molte altre ancora.

Via dell’Idroscalo (parcheggio Porto Turistico di Roma), Lido di Ostia – Roma

PROGRAMMA EUROBIRDWATCH OASI LIPU DI OSTIA:

Sabato 4 ottobre

– Ore 10:00 Visita in Oasi – Birdwatching guidato per l’osservazione dell’avifauna con guida. Consigliati binocolo e scarpe comode.

– Ore 15:30 Laboratorio didattico (su prenotazione). A cura di APS Cheiron

– Ore 17:00 Visita guidata al tramonto – Birdwatching in Oasi, osservazione dell’avifauna con guida. Consigliati binocolo e scarpe comode.

Domenica 5 ottobre

– Ore 9:30 Visita in Oasi – Birdwatching guidato. Osservazione dell’avifauna con guida. Consigliati binocolo e scarpe comode.

– Ore 10:30 Laboratori didattici (su prenotazione). A cura di APS Cheiron e Michaela Benedetti

– Ore 11:30 Presentazione “Ali del Giubileo – Mappa illustrata degli uccelli nidificanti nelle chiese e nei monumenti lungo i percorsi giubilari”.

Intervengono: Alessandro Polinori, Presidente Lipu – BirdLife Italia Franco Sacchetti – architetto e illustratore Giuliana Pulvirenti – illustratrice e naturalista

Introduce: Ester Mantero, Responsabile Oasi Lipu di Ostia

A seguire: Liberazione di un animale salvato e curato dal Centro recupero fauna selvatica della Lipu di Roma

INGRESSO GRATUITO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. Info e prenotazioni: chm.ostia@lipu.it