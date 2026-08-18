Etruria Eco Festival, Cerveteri celebra 20 anni con un omaggio a Guccini

Dal 21 al 24 agosto al Parco della Legnara quattro giorni di musica, cultura ed emozioni a ingresso gratuito

di Dario Nottola

L’attesa è finita. Dal 21 al 24 agosto, Cerveteri torna a vivere la magia dell’Etruria Eco Festival, per un’edizione davvero speciale, la ventesima, dedicata a Francesco Guccini. Sul palco del Parco della Legnara ospiti di gran calibro musicale: Stazioni Lunari con Nada e Ginevra di Marco; I Patagarri e Max Gazzè; Wogiagia; Frankie hi-nrg mc e Daniele Silvestri; I Musici di Francesco Guccini.

Quattro giorni per celebrare 20 anni di musica, cultura, emozioni e territorio. Ingresso gratuito. “Vi aspettiamo. L’Etruria Eco Festival sta per cominciare”, è l’invito.

“Una grandissima edizione dell’Etruria Eco Festival in occasione dei suoi 20 anni – commenta la sindaca di Cerveteri, Elena Gubetti – Un traguardo storico che abbiamo scelto di dedicare interamente a un immenso maestro della nostra canzone e della nostra cultura: il grande Francesco Guccini.

Festeggeremo questo compleanno speciale con un grandissimo programma. Dal 21 al 24 agosto, il nostro Parco della Legnara si riempirà di musica, arte ed emozioni, con un cartellone straordinario e, come sempre, rigorosamente a ingresso gratuito:

21 Agosto: Il progetto Stazioni Lunari con Ginevra Di Marco, Nada, Giorgio Canali, Cristiano Godano e Lamante (direzione artistica di Francesco Magnelli). Uno spettacolo unico dove gli artisti condividono il palco dialogando dal vivo!

22 Agosto: I Patagarri e l’attesissimo ritorno di Max Gazzè come Special Guest.

23 Agosto: Una serata esplosiva con i grandi ritorni di Frankie hi-nrg mc e Daniele Silvestri, aperta dall’energia dei Wogiagia.

24 Agosto: Il gran finale con I Musici di Francesco Guccini, per cantare tutti insieme le poesie del cantautore emiliano.

Vent’anni di spettacolo, cultura, sostenibilità ambientale e attenzione ai diritti umani. Il festival più amato del Litorale Nord di Roma vi aspetta per soffiare insieme su queste venti candeline. Non mancate!”.