Entra sempre più nel vivo l’iniziativa “Passi nel Tempo-Storie e segreti di Fregene e Maccarese”

Domani il tour alla scoperta del “Pianeta Azzurro”, la casa Museo della scultrice Alba Gonzales

di Dario Nottola

Da domani, con quattro nuove tappe, questa settimana, entra sempre più nel vivo “Passi nel Tempo-Storie e segreti di Fregene e Maccarese”, l’iniziativa estiva lanciata dalla Proloco di Fregene e Maccarese, con il patrocinio del Comune di Fiumicino. Un viaggio nel tempo attraverso 16 tappe di passeggiate turistiche a piedi o in bicicletta, tutte al via alle ore 18, che portano i visitatori nel cuore di tante delle ricchezze storiche, naturalistiche ed architettoniche delle due località, accompagnate da racconti e testimonianze.

La nuova sequenza scatta domani con il tour alla scoperta del “Pianeta Azzurro”, la casa Museo della grande scultrice Alba Gonzales, scomparsa nel luglio dello scorso anno.

Mercoledi 23 si andrà a conoscere la storia secolare del Castello San Giorgio di Maccarese scoprendone segreti e trasformazioni. Giovedi 24, per “A spasso nella natura”, sarà la volta del Mandorleto e del Vivaio storico di Maccarese. Infine, venerdi 25 con “Orme di Cinema” in agenda un viaggio in bicicletta alla scoperta delle location che Fregene ha regalato al Cinema.

La prenotazione deve avvenire su WhatsApp al numero 331 395 2765 specificando nome e cognome di tutti i partecipanti e il numero dei minori. I tour iniziano alle 18 ed è consigliato arrivare almeno 10 minuti prima della partenza.

La serie di passeggiate guidate in bicicletta alla scoperta dei luoghi storici del nostro territorio di svolgeranno nell’arco di un’ora di tempo, in ogni tappa, per immergersi nel passato tra natura, architettura e racconti affascinanti. Alla fine di ogni passeggiata ci sarà un aperitivo conviviale. Per il calendario completo del mese di Luglio si può consultare la locandina con tutte le date e tappe.