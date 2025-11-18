Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - martedì, 18 Novembre 2025

Dove nascono le storie: amore, voce e identità sulle onde del Tirreno

La rassegna Cadenze Letterarie e La Grooveria presentano “Il Seme Rubato” di Patrizia Bettinelli, con interventi autorevoli e le voci emergenti di Io Canto Family

 

 

Il 20 novembre alle ore 19.00, sul Lungomare della Salute 53A a Fiumicino, la rassegna culturale Cadenze Letterarie e La Grooveria uniscono le forze per un appuntamento che fonde letteratura, musica e territorio. Una serata pensata per il pubblico e per la stampa, con un invito chiaro: partecipare a un evento che porta in scena talento, storie forti e voci capaci di attirare l’attenzione nazionale.

 

 

Al centro della serata si terrà la presentazione del romanzo Il Seme Rubato di Patrizia Bettinelli, un’opera intensa che attraversa gli anni Settanta e racconta un amore nato da un inganno, capace però di trasformarsi in un sentimento vero e irripetibile. A introdurre e moderare sarà lo scrittore e curatore letterario Dino Tropea, affiancato dall’autrice, dalla psicologa Sonia Buscemi e dalla dottoressa Maria Grazia Imbimbo.

 

A rendere l’evento particolarmente rilevante per stampa e pubblico sarà la presenza di Melissa & Flavia, due giovani voci che stanno conquistando l’Italia grazie al loro percorso a Io Canto Family, il programma di punta di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker

 

La loro partecipazione alla serata non sarà una semplice esibizione. Sarà la celebrazione di un percorso che unisce talento puro, dedizione e identità territoriale. L’energia e la qualità vocale delle due artiste offriranno un contributo di livello televisivo a un evento già ricco di contenuti culturali.
Una combinazione che rende il 20 novembre un appuntamento di rilievo per cronaca locale, spettacolo, cultura e costume.

 

L’ingresso è gratuito ma i posti sono limitati. Per accreditarsi o richiedere informazioni, è possibile scrivere a dino.tropea@gmail.com o contattare La Grooveria.

 

 
Un’occasione per raccontare il talento del territorio, la forza delle storie autentiche e la crescita di giovani artisti che stanno lasciando un segno sulla scena nazionale.

 

 

 

