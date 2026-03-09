Da Fregene un messaggio di pace: la Biblioteca “Gino Pallotta” aderisce alla campagna nazionale “R1PUD1A”

La struttura di Fregene entra nella rete di 42 biblioteche distribuite nei 15 municipi di Roma Capitale, e oltre 300 comuni che sostengono la campagna di Emergency per la pace e i principi costituzionali



di Dario Nottola

La Biblioteca “Gino Pallotta” di Fregene si unisce alla campagna “R1PUD1A” promossa da Emergency, ribadendo l’importanza cruciale dell’articolo 11 della Costituzione italiana: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”, viene sottolineato.

Unendosi a questa iniziativa, la biblioteca si affianca ad una rete di 42 biblioteche distribuite nei 15 municipi di Roma Capitale, e oltre 300 comuni in tutta Italia che hanno aderito alla campagna.

“Il messaggio che emerge da questa partecipazione diffusa è potente: un chiaro rifiuto della retorica della guerra e del riarmo – evidenzia la Biblioteca – Città importanti come Roma, Napoli, Bologna, Catanzaro, Reggio Emilia, Cosenza, Modena, Livorno, Rimini, Bari, Parma, Teramo, Lecco e Ravenna, tra le altre, partecipando attivamente a ‘R1PUD1A’, testimoniando un impegno collettivo per la pace e la difesa dei valori costituzionali”, conclude