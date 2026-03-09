Fiumicino accellera sulla Carta d’Identità Elettronica

Aperture straordinarie dell’Anagrafe per sostituire i documenti cartacei non più validi dal 3 agosto 2026

A partire dal 3 agosto 2026, le carte d’identità in formato cartaceo cesseranno definitivamente la loro validità, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento, in applicazione del Regolamento Europeo n. 2019/1157. Il documento cartaceo non potrà più essere utilizzato né sul territorio nazionale né ai fini dell’espatrio.

Al fine di agevolare il rilascio della carta di identità elettronica, il Comune di Fiumicino ha potenziato i propri servizi e garantirà delle giornate di apertura straordinaria degli Uffici Anagrafe. Il servizio è riservato ai soli cittadini residenti nel Comune di Fiumicino, sprovvisti di carta di identità elettronica, quindi in possesso del solo documento cartaceo, che dovrà essere esibito a sportello.

Le prime giornate di apertura straordinaria si svolgeranno:

– sabato 14 marzo 2026 dalle ore 9:00 alle ore 13:00, presso la sede di PALIDORO (Piazza SS Filippo e Giacomo n. 19);

– domenica 15 marzo 2026 dalle ore 9:00 alle ore 13:00, presso la sede di FIUMICINO (Piazza Generale C.A. dalla Chiesa n. 78).

Si potrà accedere agli sportelli a seguito di rilascio di apposito numero da ritirare all’ingresso fino ad esaurimento dei numeri disponibili. Con cadenza mensile saranno pubblicati, sulla home page del sito del Comune di Fiumicino e sugli altri canali di informazione, gli aggiornamenti relativi alle successive date dedicate alle aperture straordinarie.