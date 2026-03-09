Sacchi di immondizia accanto ai cestini: via delle Meduse ostaggio degli incivili

di Fiumicino Online

Ancora rifiuti abbandonati lungo via delle Meduse. Anche questa mattina la strada si è presentata con numerosi bustoni di immondizia lasciati accanto ai cestini posizionati sul marciapiede, trasformando di fatto la via in una piccola discarica a cielo aperto.

I sacchi sono stati fotografati in diversi punti della strada, in particolare nei pressi dell’incrocio con via Giorgio Giorgis, dove il fenomeno sembra ripetersi con una certa frequenza.

Una situazione che, secondo quanto raccontano alcuni residenti della zona, si verifica spesso all’inizio della settimana. L’ipotesi è che qualcuno, probabilmente nella serata della domenica, svuoti abitazioni o locali lasciando lungo la strada i propri rifiuti invece di conferirli correttamente.

Il risultato è che il lunedì mattina chi percorre via delle Meduse si trova davanti a sacchi e immondizia accumulati accanto ai cestini, con evidenti problemi di decoro urbano.

Considerato che i punti in cui vengono lasciati i rifiuti sembrano essere quasi sempre gli stessi, sarebbe opportuno intensificare i controlli per individuare i responsabili e porre fine a un comportamento che continua a penalizzare il quartiere.