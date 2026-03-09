Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 9 Marzo 2026

Sacchi di immondizia accanto ai cestini: via delle Meduse ostaggio degli incivili

Una situazione che, secondo quanto raccontano i residenti della zona, si verifica spesso all’inizio della settimana

 

di Fiumicino Online

 

Ancora rifiuti abbandonati lungo via delle Meduse. Anche questa mattina la strada si è presentata con numerosi bustoni di immondizia lasciati accanto ai cestini posizionati sul marciapiede, trasformando di fatto la via in una piccola discarica a cielo aperto.

 

 

I sacchi sono stati fotografati in diversi punti della strada, in particolare nei pressi dell’incrocio con via Giorgio Giorgis, dove il fenomeno sembra ripetersi con una certa frequenza.

 

Una situazione che, secondo quanto raccontano alcuni residenti della zona, si verifica spesso all’inizio della settimana. L’ipotesi è che qualcuno, probabilmente nella serata della domenica, svuoti abitazioni o locali lasciando lungo la strada i propri rifiuti invece di conferirli correttamente.

 

Il risultato è che il lunedì mattina chi percorre via delle Meduse si trova davanti a sacchi e immondizia accumulati accanto ai cestini, con evidenti problemi di decoro urbano.

 

Considerato che i punti in cui vengono lasciati i rifiuti sembrano essere quasi sempre gli stessi, sarebbe opportuno intensificare i controlli per individuare i responsabili e porre fine a un comportamento che continua a penalizzare il quartiere.

 

 

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Rifiuti via delle Meduse
Articoli correlati
Cronaca

Sacchi di immondizia accanto ai cestini: via delle Meduse ostaggio degli incivili

lunedì, 9 Marzo 2026
Cronaca

Aranova, oltre 150 persone all’assemblea sul progetto della quarta pista dell’aeroporto

lunedì, 9 Marzo 2026
Cronaca

Da Fregene un messaggio di pace: la Biblioteca “Gino Pallotta” aderisce alla campagna nazionale “R1PUD1A”

lunedì, 9 Marzo 2026
Cronaca

Otto donne, una città: la memoria che costruisce il futuro

lunedì, 9 Marzo 2026
Cronaca

Fiumicino accellera sulla Carta d’Identità Elettronica

lunedì, 9 Marzo 2026
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
A spasso nel Natale
centro studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci