Aranova, oltre 150 persone all’assemblea sul progetto della quarta pista dell’aeroporto

Il Comitato FuoriPISTA incontra i cittadini: preoccupazioni per rumore, inquinamento e deperimetrazione della Riserva del Litorale Romano

Partecipazione oltre le aspettative all’assemblea pubblica dedicata al progetto della quarta pista dell’aeroporto, organizzata dal Comitato FuoriPISTA nei locali della parrocchia di Aranova. All’incontro hanno preso parte oltre 150 cittadini che, per più di due ore, hanno seguito con attenzione gli interventi e il confronto sugli impatti che l’espansione aeroportuale potrebbe avere sul territorio.

L’iniziativa è nata su richiesta di alcuni residenti di Aranova con l’obiettivo di fornire informazioni utili per comprendere meglio il progetto già approvato dall’amministrazione comunale e i possibili effetti sulla salute dei cittadini e sull’ambiente.

Nel corso dell’assemblea sono state approfondite le previsioni di aumento del traffico aereo indicate da ENAC e Aeroporti di Roma, che ipotizzano nei prossimi anni un sostanziale raddoppio dei voli. Una crescita che, secondo quanto illustrato durante l’incontro, comporterebbe un incremento dell’inquinamento acustico e atmosferico. In particolare, la futura pista 4 verrebbe utilizzata per i decolli nelle giornate in cui il vento soffia da nord verso sud, con sorvoli che interesserebbero anche le aree interne del territorio, tra cui Aranova.

Durante la serata si è parlato anche delle motivazioni economiche che, secondo i promotori dell’incontro, sarebbero alla base del progetto di espansione aeroportuale. In questo quadro è stata citata anche la proposta di deperimetrazione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano: il piano prevede la sottrazione di circa 150 ettari di area protetta – di cui una settantina classificati come zona 1 ad alto pregio naturalistico – con la sostituzione di aree considerate meno rilevanti dal punto di vista ambientale. Il progetto è stato approvato dal Comune e trasmesso al Ministero competente.

Il Comitato FuoriPISTA ha evidenziato come questa proposta, sostenuta da Aeroporti di Roma e dall’amministrazione comunale, sarebbe in contrasto con le norme contenute nel decreto istitutivo della Riserva. Per questo motivo il comitato e alcuni cittadini hanno annunciato l’intenzione di contrastare l’iniziativa nelle sedi istituzionali, senza escludere un eventuale ricorso al TAR.

Grazie anche agli interventi del pubblico, sono stati illustrati il funzionamento tecnico della nuova pista e i suoi limiti operativi. Più volte è stata inoltre sottolineata la necessità di realizzare, prima di qualsiasi ulteriore sviluppo, indagini epidemiologiche e studi approfonditi sull’inquinamento ambientale e atmosferico e sui possibili effetti sulla salute della popolazione, da parte degli enti competenti come ARPA e ASL.

L’incontro è stato definito dagli organizzatori un importante momento di informazione e confronto per la comunità locale. I partecipanti hanno seguito con interesse gli interventi, alcuni dei quali di carattere tecnico, contribuendo al dibattito con domande e osservazioni.

Durante la serata è stata segnalata anche l’assenza dei consiglieri della maggioranza che hanno approvato il progetto di deperimetrazione, nonostante fossero stati invitati, mentre alcuni consiglieri di opposizione hanno partecipato all’incontro.

Il Comitato FuoriPISTA ha annunciato che nelle prossime settimane saranno organizzati nuovi appuntamenti informativi anche in altre località del Comune, con l’obiettivo di coinvolgere un numero sempre maggiore di cittadini. Un ringraziamento finale è stato rivolto al parroco di Aranova per aver messo a disposizione i locali della parrocchia per lo svolgimento dell’assemblea.