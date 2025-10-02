Donazione sangue in occasione del Santo Patrono d’Italia e di S. Ippolito

Fratres Fiumicino: “La donazione del sangue è un atto di generosità speciale”

di Fernanda De Nitto

Il Gruppo Fratres di Fiumicino Donatori di Sangue, in occasione della festa del Santo Patrono d’Italia, San Francesco, e di S. Ippolito, Patrono di Fiumicino, ha organizzato una giornata di donazione sangue per la mattina di sabato 4 ottobre, presso il Poliambulatorio Asl di Via Coni Zugna, 173.

Coloro che sono interessati a donare possono prenotare al numero 377.5448132, mandando un messaggio whatsapp. A seguito della prenotazione saranno fornite tutte le indicazioni del caso previste per la donazione.

L’Associazione ha promosso l’iniziativa di solidarietà e sensibilizzazione nei confronti della donazione sangue coniugando l’importante atto di generosità con le celebrazioni solenni del Santo Patrono d’Italia, San Francesco e del Patrono della Città di Fiumicino, Sant’Ippolito, che sarà festeggiato il 5 ottobre.

Fratres Fiumicino ricorda che la donazione del sangue è un atto di generosità speciale di chi cura la propria salute per poterla offrire anche al prossimo, donando speranza e vita.