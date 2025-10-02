Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 2 Ottobre 2025

Donazione sangue in occasione del Santo Patrono d’Italia e di S. Ippolito

Fratres Fiumicino: “La donazione del sangue è un atto di generosità speciale”

 

 

di Fernanda De Nitto

 

 

Il Gruppo Fratres di Fiumicino Donatori di Sangue, in occasione della festa del Santo Patrono d’Italia, San Francesco, e di S. Ippolito, Patrono di Fiumicino, ha organizzato una giornata di donazione sangue per la mattina di sabato 4 ottobre, presso il Poliambulatorio Asl di Via Coni Zugna, 173.

 

Coloro che sono interessati a donare possono prenotare al numero 377.5448132, mandando un messaggio whatsapp. A seguito della prenotazione saranno fornite tutte le indicazioni del caso previste per la donazione.

 

L’Associazione ha promosso l’iniziativa di solidarietà e sensibilizzazione nei confronti della donazione sangue coniugando l’importante atto di generosità con le celebrazioni solenni del Santo Patrono d’Italia, San Francesco e del Patrono della Città di Fiumicino, Sant’Ippolito, che sarà festeggiato il 5 ottobre.

 

 

Fratres Fiumicino ricorda che la donazione del sangue è un atto di generosità speciale di chi cura la propria salute per poterla offrire anche al prossimo, donando speranza e vita.

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
donazione sangue Fratres
Articoli correlati
Politica

Sicurezza e viabilità, la Commissione Lavori Pubblici accelera sugli interventi

giovedì, 2 Ottobre 2025
Focus

Donazione sangue in occasione del Santo Patrono d'Italia e di S. Ippolito

giovedì, 2 Ottobre 2025
Cronaca

Studenti per la Palestina: assenza di massa contro l’ingiustizia

giovedì, 2 Ottobre 2025
Focus

Eurobirdwatch 2025: Ostia protagonista della grande migrazione

giovedì, 2 Ottobre 2025
Cronaca

Incendio a Castelfusano, ancora in corso la bonifica della pineta

giovedì, 2 Ottobre 2025
Fiumicino Online
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua Pubblicità su Fiumicino Online
centro studi GoPrinz
Pubblicità Fiumicino Online
Centro Studi GoPrinz