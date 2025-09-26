Caricamento...

Domenica 28 settembre torna il Mercatino dell’Artigianato in Piazza G.B. Grassi

Creazioni fatte a mano, colori e fantasia: oltre dieci stand a cura dell’associazione “L’arte nel cuore”

 

di Fernanda De Nitto

 

Si terrà domenica, 28 settembre, a Piazza Giovan Battista Grassi, nel centro storico della città, il Mercatino dell’Artigianato a cura dell’Associazione “L’arte nel cuore” di Fiumicino.

 

Dalle ore 9.00 alle ore 19.00 vi sarà l’opportunità di visitare diversi stand che proporranno, creazioni di cucito creativo, candele artigianali, ceramiche, lavori eseguiti con porcellana fredda, gioielli fatti a mano, borsette singolari per materiali e colori, prodotti per la casa, tessuti lavorati e ogni altra composizione frutto di fantasia e passione per la manualità.

 

L’Associazione si compone, infatti, di tutte donne del territorio dai 40 agli 80 anni, unite dall’unico obiettivo di far riscoprire, in particolare alle giovani generazioni, l’interesse per i lavori realizzati a mano con fantasia, creatività, impegno ed ingegno.

 

Vi saranno oltre una decina stand allestiti all’uopo, tra colori, tessuti e decorazioni dove poter trovare particolari idee regalo, tutte fatto a mano da tante signore intraprendenti che divertendosi condividono la bellezza del creare attraverso la manualità.

 

Il mercatino dell’artigianato di domenica 28 settembre sarà, altresì, presente in Piazza G.B. Grassi per altre quattro giornate: il 19 ottobre, il 23 novembre, il 7 dicembre e il 14 dicembre.

 

 

