Scritto da Fiumicino Online - sabato, 14 Febbraio 2026

Domenica 22 febbraio “Corso Pratico di Fermentazione Naturale”

Una mattinata per riscoprire il potere degli alimenti vivi

 

 

C’è qualcosa di antico e profondamente vitale nel gesto di fermentare. È un processo naturale, semplice e straordinario allo stesso tempo: le verdure si trasformano, si arricchiscono, diventano vive. E con loro, anche noi.

 

Domenica 22 febbraio 2026, dalle 10:00 alle 12:00, il verde accogliente del Vivaio della Maccarese S.p.a. ospiterà una mattinata speciale dedicata alla fermentazione naturale delle verdure. Un incontro pratico e conviviale per imparare a preparare in casa alimenti ricchi di gusto, tradizione e benessere.

 

Durante il corso scopriremo:

 

– Le basi della fermentazione naturale, spiegate in modo semplice e chiaro

– Il procedimento passo dopo passo

– La preparazione di due fermentati diversi

– Consigli pratici per continuare a sperimentare a casa

– Dispense digitali di supporto

 

E la parte più bella? I vasetti preparati verranno portati via dai partecipanti, pronti a completare la loro trasformazione.

 

La fermentazione è un gesto lento che ci riporta al ritmo della natura. È cura, è ascolto, è consapevolezza. È anche un prezioso alleato per il nostro equilibrio intestinale — perché quando l’intestino sta bene, tutto il corpo lo sente.

 

Quota di partecipazione: 25 €
Cosa portare: due barattoli di vetro puliti (250–300 ml)
I posti sono limitati.
Per informazioni e prenotazioni: Laura – 346 2270799

 

Un piccolo gesto, un grande cambiamento … il tuo intestino ti ringrazierà!

 

 

 

