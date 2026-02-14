Ordinanza urgente di evacuazione a Passo della Sentinella

Il Sindaco dispone lo sgombero dal civico 56 al 274 per rischio allagamenti

In relazione alla situazione di emergenza già in atto a Passo della Sentinella, il Sindaco ha emanato un’ordinanza contingibile e urgente che dispone l’evacuazione delle abitazioni situate in via Passo della Sentinella, nel tratto compreso tra i civici 56 e 274.

Il provvedimento è stato adottato a seguito delle segnalazioni pervenute alla Sala Operativa della Polizia Locale e dell’intervento dei Vigili del Fuoco. Il Funzionario dei VVF presente sul posto ha accertato la sussistenza di un pericolo attuale e concreto per la pubblica e privata incolumità, determinato dall’innalzamento del livello del fiume Tevere e dal perdurare delle avverse condizioni meteomarine.

Le mareggiate e il forte vento stanno infatti ostacolando il naturale deflusso delle acque verso la foce, aggravando il quadro già compromesso dagli allagamenti registrati nelle ultime ore.

La situazione resta costantemente monitorata dalle autorità presenti sul posto, mentre proseguono le operazioni di assistenza e messa in sicurezza.