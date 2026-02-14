Supernova, orgoglio e potenza: Aprilia al tappeto

Capitan Parlato guida la riscossa dopo Alatri: difesa feroce e parziale devastante nel terzo quarto per tornare subito al successo

In avvio non tutto ha girato alla perfezione, ma da squadra matura la Supernova Fiumicino ha saputo leggere la partita, attendere il momento giusto e colpire con decisione, piegando un solido Basket Aprilia.

104-73 il finale di una gara equilibrata nel primo tempo e senza storie nella ripresa. Esattamente dal 25’ in poi i rossoneri, dopo aver toccato inizialmente il +13 grazie a un’ottima difesa, scappano via lasciandosi così alle spalle un avversario che non è più in grado di trovare soluzioni per arginare la squadra di coach Pasquinelli che torna così subito al successo dopo la sconfitta di Alatri.

Giusto il tempo di godersi due punti preziosi per qualche ora, che da lunedì la Supernova dovrà iniziare a pensare con massima attenzione e concentrazione alle due difficili trasferte in programma nelle prossime due settimane: prima sarà la volta della sfida contro Serapo, poi quella contro Pontinia. Ottanta minuti che diranno tanto sulla griglia playoffs.

SUPERNOVA FIUMICINO-BASKET APRILIA 104-73 (19-21, 43-38, 70-58)

Supernova: Madonna 2, Norcino 24, Vivero 19, Galan 12, Parroccini, Bargiacchi 1, Rinaldi 2, Gil 1, Di Natale 3, Parlato 33, Colaiori 7. Coach: Pasquinelli