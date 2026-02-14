Revocata l’ordinanza di allerta meteo: rientra l’emergenza sul territorio

Previste solo precipitazioni isolate e di debole intensità nelle prossime ore

È stata ufficialmente revocata l’ordinanza sindacale relativa all’allerta meteo diramata nella giornata di oggi. Il Centro Funzionale Regionale della Direzione Regionale Emergenza, Protezione Civile e NUE 112 del Lazio ha comunicato che, a partire dal pomeriggio di sabato 14 febbraio e per le successive 12-18 ore, sono previste sul territorio regionale precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Alla luce dell’aggiornamento del quadro meteorologico e considerato il venir meno dei presupposti di urgenza che avevano determinato l’adozione delle misure precauzionali, il Sindaco ha emanato una nuova ordinanza con cui dispone, con decorrenza immediata, la revoca delle prescrizioni e delle disposizioni previste dall’Ordinanza n. 6 del 14 febbraio 2026.

Restano comunque attivi i consueti servizi di monitoraggio del territorio, pronti a intervenire qualora si rendesse necessario. L’Amministrazione invita i cittadini a mantenere un comportamento prudente e a seguire eventuali ulteriori aggiornamenti ufficiali.