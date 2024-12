Domenica 22 dicembre al parco della Liburna “Altro Natale”

Un grande mercato dedicato alla solidarietà e agli acquisti equosolidali

Attività, giochi, laboratori e mostre fotografiche. Per la prima volta, domenica prossima, il parco della Liburna a Fiumicino si trasformerà in un grande mercato dedicato alla solidarietà e agli acquisti equosolidali.

“Si chiamerà ‘Altro Natale’ festa dell’associazionismo eco, equo e solidale, e ha l’obiettivo di essere un’occasione per riflettere insieme su un Natale diverso, lontano dalle logiche del consumismo e rispettoso di ogni essere vivente”, ha dichiarato Massimo Bianchi, presidente di Saifo, l’associazione che ha preso in carico un anno fa il parco su via del Faro e che si sta impegnando per la conservazione e il completamento della nave romana Liburna.

L’iniziativa nasce da una collaborazione con la LIPU, che proprio in occasione dell’evento inizierà la realizzazione della prima casa delle farfalle e hotel per i piccoli uccelli, di Fiumicino. Durante tutta la giornata ci saranno laboratori didattici, una mostra fotografica e l’esibizione di centurioni romani in costume, che renderanno ancora più reale la costruenda nave da guerra romana.

“Con l’occasione presenteremo anche alla cittadinanza il parco pubblico completamente rimesso a nuovo da parte dei volontari di Saifo”, ha concluso Bianchi.

L’appuntamento per tutti è domenica 22 dicembre dalle 10 alle 16, presso il parco di via del faro 240. L’ingresso e le attività saranno gratuite.