Dolcetto o scherzetto?

Giovedì 31 ottobre il parco Bozzetto diventa luogo del mistero in occasione di Halloween

Giovedì 31 ottobre dalle ore 16.30, il parco Bozzetto di Fiumicino in via dell’Ippocampo diventa luogo del mistero in occasione di Halloween.

“Aspettiamo sia mamme che bambini per trascorrere insieme un orrido pomeriggio ed una notte spaventosa”.

Organizzato da tre mamme di Fiumicino, Serena, Ilaria e Pamela che sono solite accompagnare i propri bambini al Parco e non solo…tre vulcani di idee, iniziative!

“Abbiamo voluto organizzare, come lo scorso anno, un evento, che faccia vivere a tutti i bambini, che avremo il piacere di avere con noi, un pomeriggio di condivisione in occasione della festa di Halloween. La festa è stata preparata grazie alla sinergia tra i volontari dell’Associazione ‘Pesce Luna’, alcuni commercianti locali, Serena Galatioto dell’Associazione “I tre corpi” e de “La giovanile”, Ilaria Vincenzi de “Verso l’infinito e oltre” e mamma Pamela.

I bambini potranno giocare insieme, in una location da incubo, l’intero parchetto verrà ornato con oggetti a tema, tutti rigorosamente creati dall’estro e dalla fantasia delle mamme e di alcuni bambini.

“Queste occasioni sono importanti perché ricreano il senso di appartenenza al quartiere, ad una comunità, suggeriscono condivisione, spensieratezza, conoscenza del vicinato, collaborazione” ripetono le tre mamme promotrici dell’iniziativa, valori importanti per noi ma soprattutto per chi, come i nostri figli sta crescendo.

Ci saranno a cornice i volontari del Pesce Luna che prepareranno hotdog, panini e patatine, e tanti “dolcetti e scherzetti” per l’occasione.

“Vi aspettiamo quindi, più numerosi possibili e vi promettiamo che … ci sarà da aver paura!”