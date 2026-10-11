“Dentro il potere”, Mario Baccini presenta il suo libro a Tragliata: un viaggio tra politica, istituzioni e responsabilità

Venerdì 16 ottobre alle ore 18. Un’occasione di dialogo e confronto sul valore della politica, sulle sfide del governo e sul rapporto tra cittadini e istituzioni

La politica raccontata dall’interno, tra responsabilità, scelte difficili e visione del futuro. Sarà questo il filo conduttore della presentazione del libro “Dentro il potere. Governare non è mai stato così difficile e così necessario”, scritto dal Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, e pubblicato da Gangemi Editore International.

L’appuntamento è fissato per venerdì 16 ottobre, alle ore 18, nella suggestiva cornice di Stalla Aperta Tragliata, in via del Casale di Tragliata 23, nel territorio comunale di Fiumicino.

Un incontro che si preannuncia come un momento di riflessione e confronto sul significato più profondo dell’impegno politico e sul ruolo di chi è chiamato quotidianamente ad amministrare la cosa pubblica.

Attraverso le pagine del suo libro, Baccini ripercorre la propria esperienza umana e istituzionale, offrendo uno sguardo sulle dinamiche del potere e sulle difficoltà che accompagnano l’esercizio delle funzioni di governo. Al centro della narrazione, la necessità di affrontare le sfide della politica contemporanea senza perdere di vista il rapporto con i cittadini, il senso delle istituzioni e l’importanza di costruire una visione amministrativa capace di guardare oltre le esigenze immediate.

Governare, dunque, non significa soltanto prendere decisioni, ma anche assumersi la responsabilità delle proprie scelte, cercando un equilibrio tra le necessità del presente e le prospettive del futuro. È proprio su questi temi che il volume invita a interrogarsi, proponendo una riflessione sulla politica intesa prima di tutto come servizio alla collettività.

A dialogare con l’autore durante la presentazione saranno Giovanna Onorati, Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Fiumicino, e Don Giovanni Di Michele, già parroco e autore profondamente legato alla storia del borgo di Tragliata e del territorio di Fiumicino.

La presenza dei due interlocutori contribuirà ad arricchire il confronto, offrendo spunti di riflessione sul rapporto tra amministrazione, comunità locale e valori che accompagnano l’impegno nelle istituzioni.

La presentazione rappresenterà quindi non soltanto un appuntamento culturale, ma anche un’opportunità per approfondire temi di grande attualità: dalla complessità delle decisioni pubbliche alla necessità di rafforzare il dialogo tra istituzioni e cittadini, fino al valore della responsabilità personale nell’esercizio del potere.

L’appuntamento è per venerdì 16 ottobre alle ore 18, presso Stalla Aperta Tragliata, in via del Casale di Tragliata 23, Fiumicino. Un’occasione per conoscere da vicino il pensiero e l’esperienza dell’autore, attraverso un confronto aperto sul presente e sul futuro della politica.