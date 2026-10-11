Cane cade in un pozzo profondo 5 metri, salvato dai Vigili del Fuoco

L’intervento nella notte a Civitavecchia: l’animale, esausto e impaurito, è stato recuperato con tecniche SAF e affidato al proprietario

Era caduto in un pozzo profondo 5 metri e largo 50 centimetri: un cane di grossa taglia è stato salvato, stanotte, dai vigili del fuoco a Civitavecchia attraverso un delicato intervento su corda.

Questa notte, alle ore 03.15, l’equipaggio della 17A si è portato in via Santa Lucia per il salvataggio dell’animale, dopo aver ricevuto una segnalazione. Arrivati sul posto e studiata rapidamente la difficile posizione dell’animale, i vigili del fuoco si sono calati con l’ausilio di tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale), per avvicinare e imbragare il cane, ormai esausto e impaurito.

Viste le ridotte dimensioni del pozzo, un vigile del fuoco è stato calato a testa in giù, in modo da poter lavorare più rapidamente. Raggiunto l’animale, è stato riportato in superficie e in seguito affidato alle cure del proprietario, presente sul posto. Il cane era in buone condizioni.