Scuola media Leonardo Albertini, completati lavori per oltre 100mila euro

Giovedì 15 ottobre l’inaugurazione del nuovo spazio sportivo con una dimostrazione degli alunni

di Dario Nottola

Alla Scuola media Leonardo Albertini, in via di Granaretto, sono stati completati lavori per oltre 100mila euro, con interventi sia sulla manutenzione ordinaria dell’edificio sia sulla riqualificazione degli spazi esterni. Giovedì 15 ottobre, alle 11, sarà inaugurato il nuovo spazio sportivo con una dimostrazione che vedrà protagonisti proprio gli alunni e le alunne della scuola. Lo annuncia, da “Cantiere aperto”, il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini.

“Una città che cresce, a partire dalle scuole”, spiega. “La crescita di una città passa anche dalla qualità degli spazi che mettiamo a disposizione delle nuove generazioni. Alla Scuola media Leonardo Albertini abbiamo completato lavori per oltre 100mila euro in luoghi fondamentali per il benessere psicofisico degli alunni, dove lo sport diventa occasione di crescita, condivisione e socializzazione. Abbiamo risolto problemi di infiltrazioni, ripristinato le parti deteriorate della tettoia e trasformato l’area esterna in uno spazio attrezzato per lo sport, con una nuova pista per la corsa, un’area per il salto in lungo e attrezzature ginniche. È stato inoltre installato un tavolo da ping-pong per favorire la partecipazione di tutti gli studenti. Giovedì inaugureremo il nuovo spazio con una dimostrazione sportiva che vedrà protagonisti proprio gli alunni e le alunne della scuola”.

Per il primo cittadino, questo intervento “racconta bene la direzione che vogliamo dare a Fiumicino: una città che cresce non soltanto attraverso le grandi infrastrutture, ma anche grazie a opere che migliorano la vita quotidiana delle persone. Una scuola più funzionale, uno spazio recuperato e nuove opportunità per praticare sport sono investimenti che guardano al futuro dei nostri ragazzi e ai luoghi nei quali crescono, imparano e costruiscono relazioni. È questa la visione che guida il nostro lavoro: una Fiumicino che si rinnova, dalle grandi opere ai progetti di quartiere, un progetto dove le scuole hanno un ruolo centrale”, conclude.