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Scritto da Fiumicino Online - domenica, 11 Ottobre 2026

Fiumicino, primo stop stagionale: la Nuova Pescia Romana si impone 2-1

Nella sesta giornata di Promozione arriva la prima sconfitta per i rossoblù. Ora testa alla Coppa Italia e alla sfida casalinga contro il Tolfa

 

 

di Fernanda De Nitto

 

Primo ko stagionale per il Fiumicino SC 26, che nella sesta giornata del campionato di promozione, girone A, è stato sconfitto dalla squadra dell’ASD Nuova Pescia Romana 2004, con il risultato di 2 a 1.

 

Una gara sottotono per la compagine locale quella tenutasi presso lo Stadio “Maremmino” di Pescia Romana, frazione del Comune di Montalto di Castro, in provincia di Viterbo.

 

La partita inizia, infatti, con ritmi molto blandi e con il Fiumicino che tiene palla, ma la Nuova Pescia ha le uniche occasioni gol con almeno quattro tiri, comunque non troppo pericolosi, verso lo specchio. Ma all’ultimo minuto regolamentare il numero 11 del Pescia, Giambi, segna su un calcio di rigore, definito piuttosto dubbio, portando in vantaggio però la squadra viterbese.

 

All’inizio della seconda trequarti il Fiumicino ha le prime palle gol, fino a pareggiare al 72′ minuto con un rigore di Forcina. Al 78′ però una bella combinazione del Pescia manda al tiro Nustriani, su assist dello stesso Giambi, con una conclusione in diagonale che bacia il palo e finisce successivamente in fondo al sacco.

 

Il Fiumicino non riesce più a reagire, malgrado il forcing conclusivo. Lo scivolone fa perdere momentaneamente contatto con i quartieri nobili della classifica, ma la squadra è già pronta a ripartire per la gara di ritorno dei trentaduesimi di Coppa Italia, prevista mercoledì, e per la prossima sfida di campionato che li vedrà domenica prossima giocare in casa contro la squadra del Tolfa Calcio.

 

NUOVA PESCIA ROMANA 2004 – FIUMICINO S.C. 26 2-1

 

NUOVA PESCIA ROMANA 2004: Iacoboaea, Pisaturo (22′ st Siclari), Barile (49′ st Rotelli), Martelli, Palmisani, Marzi, Nustriani, Stefanini (38′ st Mecucci), Trincia, Lelli (30′ st Borghetti), Giambi. All. Pacenza

 

FIUMICINO S.C. 26: Musolino, Ricci, Marvulli, Mangione, Di Battista (40′ st Lamberti), Mangione, Ferrentino (1′ st Perocchi), Frasca, Forcina, Munaretto, Ferrandu (13′ st Trinchi). All. Albano

 

Arbitro: F. Pinto

Assistenti: V. Loi, V. Conversa

 

Reti: 45′ pt Giambi (R), 72′ st Forcina (R), 78′ st Nustriani

 

 

 

 

 

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Fiumicino Calcio Fiumicino S.C. 26
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