Dare voce al dolore invisibile: la fibromialgia scende in mare

AISF e Lega Navale Italiana insieme per sensibilizzare: veleggiate ed eventi in tutta Italia, tappa anche a Ostia

di Dario Nottola

L’Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica (AISF) e la Lega Navale Italiana (LNI) uniscono le forze per dare voce ai pazienti fibromialgici e accendere i riflettori su una patologia che colpisce circa 2,5 milioni di italiani, interessando prevalentemente il sesso femminile.

In occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia, che si celebra il 12 maggio, e in linea con le iniziative di promozione della salute sostenute dalla Lega Navale Italiana, nel weekend del 9 e 10 maggio le due associazioni organizzano attività congiunte in diverse città italiane. Una delle tappe sarà ad Ostia il 10 maggio, alle 10, al Porto turistico di Roma, con una veleggiata ed un punto informativo.

Le iniziative prevedono momenti di sensibilizzazione sia a terra sia in mare, coinvolgendo pazienti e volontari AISF insieme ai soci della LNI, con l’obiettivo di diffondere maggiore consapevolezza sulla sindrome fibromialgica.

Le veleggiate sociali, realizzate a bordo delle imbarcazioni messe a disposizione dalla Lega Navale Italiana, intendono richiamare l’attenzione pubblica su questa patologia, caratterizzata da dolore muscoloscheletrico diffuso e affaticamento cronico. Il termine fibromialgia indica infatti dolore nei muscoli e nei tessuti connettivi fibrosi, come legamenti e tendini.

Definita “sindrome” per la presenza simultanea di diversi segni e sintomi clinici, la fibromialgia è ancora oggi poco riconosciuta. L’iniziativa mira a sensibilizzare le istituzioni sull’importanza del suo riconoscimento e sulla necessità di garantire ai pazienti diritti, cure adeguate e supporto.

Sabato 9 maggio le imbarcazioni della LNI “molleranno gli ormeggi” con a bordo pazienti e volontari AISF e soci LNI per una giornata dedicata alla condivisione

Napoli – ore 10.00

Veleggiata e banchetto informativo

Porticciolo del Molosiglio, Via Ammiraglio Ferdinando Acton, 80133 Napoli NA (Sezione AISF Napoli)

Reggio Calabria (Villa San Giovanni) – ore 10.00

Veleggiata e banchetto informativo

Porto, Via Lungomare Cenide, 89018 Villa San Giovanni RC (Sezione AISF Reggio Calabria)

Palermo – ore 15.00

Veleggiata e banchetto informativo

Lega Navale Palermo, Zona Cala (Sezione AISF Palermo)

Siracusa – ore 10.00

Veleggiata e banchetto informativo

Porto Grande Siracusa, 96100 Siracusa SR (Sezione AISF Catania)

Domenica 10 maggio le iniziative proseguono con nuove veleggiate e banchetti informativi aperti alla cittadinanza

Chiavari (GE) – ore 15.00

Banchetto informativo

Porto Turistico di Chiavari Amm. L. Gatti, Box n° 51, 16043 Chiavari (Sezione AISF Genova)

Alghero – ore 10.00 veleggiata; ore 18.00 banchetto informativo

Banchina Rafael Catardi, 07041 Alghero SS (Sezione AISF Sassari)

Ostia (RM) – ore 10.00

Veleggiata e banchetto informativo

Porto Turistico di Roma, Lungomare Duca degli Abruzzi 84, Ostia (Sezione AISF Aprilia)

Trapani – ore 10.30

Veleggiata e banchetto informativo

Lega Navale Trapani, Via Catulo Lutazio, 91100 Trapani TP (Sezione AISF Palermo)

Castellammare del Golfo (TP) – ore 10.30

Veleggiata e banchetto informativo

Lega Navale Castellammare del Golfo, Darsena zona porto (Sezione AISF Palermo)

Marzamemi (SR) – ore 10.00

Banchetto informativo

Porto Club Nautico Marzamemi, Contrada Fossa snc, 96018 Pachino SR (Sezione AISF Ragusa)