Scritto da Fiumicino Online - sabato, 14 Febbraio 2026

Dallo sguardo al piatto

Impara a riconoscere e cucinare le erbe spontanee con un evento gratuito firmato Maccarese S.p.A.

 

Domenica 1 marzo 2026, alle ore 15.00, il vivaio di Maccarese apre le porte a una nuova, divertente iniziativa dedicata alla scoperta delle erbe spontanee commestibili.

 

Un appuntamento speciale, pensato per adulti e bambini, per imparare a riconoscere le erbe selvatiche, scoprire come raccoglierle nel rispetto dell’ambiente e conoscere alcuni preziosi segreti per portarle in cucina in modo semplice e gustoso.

 

Un’esperienza tra natura e tradizione, perfetta per chi ama stare all’aria aperta, è curioso di riscoprire i sapori autentici del territorio e vuole trascorrere un pomeriggio diverso dal solito.

 

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione online sul sito ufficiale … Clicca qui

