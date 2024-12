Continua la magia del Natale al Parco da Vinci di Fiumicino

Uno spettacolo di luci e tanti eventi gratuiti per tutti

Da qualche giorno il Parco Da Vinci si è letteralmente “acceso” per il Natale 2024: offrendo uno spettacolo di luci che lascia a bocca aperta i tanti visitatori affezionati e coloro che si trovano a passare nei dintorni. Tutti restano abbagliati dal gioco di luminarie unico – come sempre – per il Parco commerciale più grande e fornito di Italia, che durante l’anno offre al suo pubblico eventi che coinvolgono il territorio e che trovano la massima espressione proprio nel periodo natalizio. Infatti in queste settimane il Da Vinci mostra il suo volto vincente con una serie di appuntamenti per grandi e piccini all’insegna della tradizione, senza tralasciare l’importanza di passeggiare tra brand rinomati per consentire l’acquisto di regali speciali, lungo ampi viali all’aperto.

Novità di questo Natale la pista di pattinaggio, dove gli amanti delle rotelle e delle “lame” si stanno scatenando in virtuosismi e dove i neofiti sperimentano l’ebbrezza di questa passione. La pista, di ghiaccio vero, è un unicum imperdibile. Inoltre, nell’ormai nota “fascia archeologica” del Da Vinci, durante i weekend, vengono allestiti gli immancabili mercatini natalizi per curiosare tra pastorelli e palle di Natale, comprare oggetti per abbellire le case o acquistare doni artigianali di ogni tipo.

Ai piccini, verso i quali il Parco ha sempre avuto una particolare attenzione, è dedicato un magico Carosello, la storica giostra con cavalli, intramontabile attrazione che affascina da sempre anche i più grandi. Nella casetta di Natale i piccoli visitatori “imparano giocando” con i numerosi laboratori didattici a tema: si divertono preparando pezzi di presepe, giocattoli in legno. O scrivendo la letterina da consegnare nelle mani di Babbo Natale, presente il prossimo fine settimana (21 e 22 dicembre), sfidandosi in giochi da tavolo (Otto il Maialotto, Sequence, Ok boomer e Nexcube, la nuova generazione di rompicapo per tutti). O ancora preparando la calza in compagnia della Befana. Inoltre, girando per i viali del Parco, i bambini e le loro famiglie possono incontrare le Tartarughe Ninja, Bing e Peppa Pig presenti rispettivamente il 27, 28 dicembre e il 3 gennaio, e rimanere estasiati dai tanti spettacoli gratuiti e itineranti.

Il Parco Da Vinci conferma anche quest’anno la sua attenzione verso il pubblico e la sua vocazione ad essere non solo un protagonista commerciale – con centinaia di brand famosi a livello nazionale e internazionale – ma una realtà perfettamente in armonia con il territorio. Sempre disponibile, nei suoi 90mila metri quadri all’aperto che lo rendono il Parco commerciale più grande d’Italia e tra i più grandi d’Europa, ad accogliere grandi e piccoli, famiglie, ragazzi in un dialogo continuo con il mondo culturale, sociale e istituzionale a più livelli.