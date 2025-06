“Citofonare al 56”: uno spettacolo teatrale aperto a tutti i cittadini

Mercoledì 25 giugno, presso “La Casa di Enzo”, lo spettacolo organizzato dall’Associazione Insieme con i Disabili O.D.V.

L’Associazione Insieme con i Disabili O.D.V. presenta lo spettacolo teatrale “Citofonare al 56”, che andrà in scena mercoledì 25 giugno alle 21:00 presso “La Casa di Enzo”, in via Coni Zugna 56, a Fiumicino.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Fiumicino, nasce come momento di condivisione e arte, e vedrà protagonisti i ragazzi e le ragazze del centro diurno dell’associazione, impegnati in un percorso espressivo che racconta la quotidianità, le emozioni e i legami autentici.

Lo spettacolo, aperto a tutti i cittadini, rappresenta un’occasione di intrattenimento e un invito a sostenere i valori dell’accoglienza e dell’amicizia attraverso il linguaggio universale del teatro.