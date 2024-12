Christmas Concert – Remo Silvestro & Son

Ieri sera nella Sala del Riario ad Ostia Antica

di Manuela Minelli

Grande successo di pubblico per un concerto di Natale molto speciale, quello che si è tenuto ieri sera nella magnifica Sala del Riario, nel borgo di Ostia Antica. Con Remo Silvestro e la sua band (Luca Casagrande, Roberto Ferrante, Matteo Carlini, Mauro Nardi) infatti, la guest star è stata Milo Silvestro, figlio primogenito del noto bluesman, divenuto una vera e propria rockstar negli USA come cantante del gruppo rock Fear Factory.

Oltre ai classici brani di Natale dalle sonorità soffici e avvolgenti, il concerto ha avuto anche un sapore un po’ più rock proprio grazie alla presenza di Milo Silvestro alle percussioni e, nel bis finale, anche come voce molto molto rock.

“Per me, ma ho potuto constatare anche per il pubblico, è sempre una grande emozione suonare con mio figlio Milo – racconta Remo Silvestro, blues man di spessore internazionale, cantante, musicista, produttore, che vanta collaborazioni importanti come quelle con Toquinho e Paola Turci – Quando poco tempo fa Milo è tornato a trovarci e abbiamo suonato insieme in un concerto al Teatro Manfredi il concerto ha emozionato noi e il pubblico, così abbiamo deciso di ripeterlo prima di Natale. Sebbene mio figlio abbia studiato musica classica al conservatorio e la sua formazione è ovviamente di stampo jazz, ha scelto poi la sua strada musicale, che è stata quella del rock, strada che l’ha portato al successo internazionale diventando il frontman del celeberrimo gruppo americano Fear Factory. E vorrei anche specificare che blues e rock non sono poi così distanti tra loro come potrebbe sembrare. Tutto ciò che ascoltiamo oggi nasce dal blues, il rock & roll e anche il rock più duro è proprio da lì che traggono origine”.

Remo Silvestro, nato e cresciuto ad Ostia Antica, non è nuovo ad esibizioni musicali nella sala del Riario, le cui pareti affrescate da Baldassarre Peruzzi nella prima metà del 1500 con scene presenti anche sulla colonna Traianea, fanno sì che romani e turisti che ci entrano per la prima volta rimangano a bocca aperta.

Chitarrista, pianista, arrangiatore, ma soprattutto autore, Remo Silvestro ha scritto più di trecento brani, pubblicandone oltre la metà, nonché colonne sonore per film, molti dei quali di Pupi Avati, musiche per documentari televisivi, ha realizzato il brano “Ringrazio Dio”, interpretato da Paola Turci al Festival di Sanremo, poi tradotto e reinterpretato dal brasiliano Toquinho.

Di netta impostazione blues, Remo Silvestro è aperto a moltissimi altri stili musicali, ama infatti spaziare dal jazz al country, dall’etnico al funky, alla musica brasiliana. Ieri sera uno dei classici blues natalizi è stato trasformato dal cantautore e dalla sua band in versione bossa nova, meritandosi applausi a scena aperta.

Il cantautore lidense ha al suo attivo una dozzina di CD, il suo grande interesse per la ricerca musicale e per tutta quella musica che fa muovere il corpo e la mente, lo ha portato a suonare e a confrontarsi con moltissimi musicisti quali Karl Potter, con cui ha inciso il cd “Mal d’Africa”, la cantante newyorkese Cristal White, la straordinaria Joy Garrison, il sassofonista Stefano di Battista, stelle del jazz internazionale quali Harold Bradley, il sassofonista Eric Daniel, Jimmy Holden, King James Johnson, Mark Hanna e altri. Ha partecipato a varie edizioni di Sanremo e ad altre trasmissioni Rai, quali D.O.C. di Renzo Arbore.

Ieri sera l’affetto di quel pubblico che è cresciuto con Silvestro padre e ha visto crescere Silvestro figlio era tangibile e i musicisti non si sono certamente risparmiati, offrendo ai presenti due ore e mezza di ottima musica.