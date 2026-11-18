Capodanno a Ladispoli, i The Kolors in concerto in piazza Falcone

Il sindaco Grando annuncia l’evento gratuito del 31 dicembre: “Sul palco anche altri artisti”

di Dario Nottola

Saranno i The Kolors a salutare, a Ladispoli, l’arrivo del 2027 con un grande concerto di Capodanno in piazza Falcone. Lo ha reso noto il sindaco Alessandro Grando. “Il 31 dicembre festeggeremo insieme l’arrivo del nuovo anno in piazza Falcone con i The Kolors – ha annunciato –. Abbiamo già avuto il piacere di ospitarli nel 2021, ma le restrizioni vigenti in quel periodo avevano consentito solo a un numero limitato di persone di assistere alla loro esibizione. Per questo abbiamo deciso di invitarli nuovamente, dando la possibilità a tutti di partecipare e cantare i loro successi. Il concerto di Capodanno è ormai una tradizione per Ladispoli. Un appuntamento al quale teniamo molto, pensato per chi vuole trascorrere l’ultima sera dell’anno nella propria città e per chi sceglierà di raggiungerci per l’occasione”.

“Anche quest’anno vogliamo vivere una bella serata di musica, a ingresso gratuito, in un contesto sicuro e ben organizzato, con uno spettacolo capace di far divertire tutti, giovani e meno giovani. Oltre ai The Kolors, sul palco ci saranno altri artisti che accompagneranno l’apertura e la chiusura della festa, con musica e intrattenimento. Nei prossimi giorni pubblicheremo il programma completo e tutte le informazioni utili per partecipare”, ha concluso Grando.