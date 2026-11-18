Fotografia, Gianmarco Venturi conquista due primi premi e racconta la sua Fiumicino

Il giornalista e fotografo di Fiumicino premiato per i suoi scatti. Dal turismo di massa nella Capitale al pontificato di Leone XIV, fino a un nuovo progetto dedicato alla sua città

di Dario Nottola

Dalla fotografia di strada al racconto degli aspetti umani. Gianmarco Venturi, apprezzato giornalista e fotografo di Fiumicino, continua il suo percorso professionale, mietendo risultati e dando vita a nuovi progetti fotografici. E ora il suo lavoro si concentra anche sul nostro territorio.

Lo scorso settembre ha conquistato il primo posto al “Rome Photo Lab”, ormai il più importante festival italiano (e tra i più rilevanti in Europa) dedicato alla fotografia di strada. Lo scatto vincitore è tratto da un lavoro sul turismo di massa a Roma, durato quattro anni e premiato nell’aprile 2026 a Bruxelles.

Un’affermazione che segue la menzione d’onore ottenuta al “Brussels Street Photography Festival”, uno dei festival più importanti in Europa, proprio con una serie dedicata al turismo di massa a Roma.

Sempre a settembre Venturi ha vinto il primo premio al Festival di fotografia di strada di Iseo, con una fotografia tratta da un lavoro ancora in itinere sul nuovo corso papale di Leone XIV, raccontato attraverso lo sguardo e i gesti dei fedeli che arrivano in Vaticano da tutto il mondo.

“Questi risultati arrivano dopo una piccola pausa che ho preso nel 2025 per cercare nuovi stimoli e nuove strade, dopo la vittoria, nel 2024, al Fujifilm Moment Street Photo Festival. In questi due anni ho cercato di abbandonare la logica della ‘fotografia singola’ per concentrarmi su serie di fotografie più corali e strutturate che avevo lasciato in sospeso – racconta -. Il progetto sul turismo di massa a Roma è un lavoro durato quattro anni, nato sfogliando i libri dei grandi maestri che hanno raccontato Roma in passato. Confrontando quelle immagini con l’oggi, è evidente come i rioni più tipici e la loro genuinità abbiano lasciato spazio a una globalizzazione che ha trasformato nelle fondamenta il centro storico. Non è un lavoro che vuole giudicare, ma osservare e raccontare un cambiamento. Il cuore visivo del progetto è l’uso della luce, sfruttata come fosse un riflettore teatrale, che isola i soggetti dal caos urbano. I turisti, pur provenendo da angoli opposti del mondo, mostrano oggi tratti, desideri e simboli identici: borse di lusso, gelati consumati in fretta, sguardi fissi sugli schermi. In questo scenario, ogni differenza culturale sbiadisce fino a scomparire”.

Dopo anni di fotografia di strada, fatta per definizione di incontri fugaci con sconosciuti di cui non si conosce la storia e con cui non si instaura alcun legame, nel 2025 Gianmarco ha sentito l’esigenza di stravolgere le proprie certezze, ma “soprattutto di instaurare legami più profondi e umani con le persone che fotografo”.

“Ho iniziato prima di tutto a raccontare mio figlio, che oggi ha quattro anni, l’evoluzione del suo rapporto con le sue figure di riferimento, sua mamma e i suoi nonni, e la nostra quotidianità, fatta di momenti straordinari, ma anche dei lati che un genitore spesso cerca di ‘mascherare’ e della fatica di tutti i giorni. In concomitanza, nel 2026, ho sentito il bisogno di iniziare un piccolo lavoro legato a Fiumicino, la mia città, che non avevo mai fotografato prima: da giugno, infatti, sto raccontando un quartiere legato alla mia infanzia, dove andavo a giocare da bambino con gli amici”.

“È un approccio che sta stravolgendo le mie certezze e mi ha catapultato fuori dalla mia comfort zone, un modo completamente diverso di intendere la fotografia, faticoso, ma che mi sta restituendo moltissimo sul piano umano. Ho incontrato persone straordinarie: non le definisco ancora ‘amiche’ per rispetto del peso di questa parola e perché sento di non aver ancora dato loro abbastanza, ma sono diventate parte fondamentale della mia quotidianità. Spesso passo a trovarle o scrivo loro un messaggio senza nemmeno tirare fuori la macchina fotografica, semplicemente per sapere come stanno. È un percorso nuovo e bellissimo”, conclude.