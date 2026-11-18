Fiumicino, vent’anni senza Tommaso Forti: il ricordo e l’appello per il parco a lui intitolato

Il 18 dicembre 2006 la tragica scomparsa del giovane surfista e volontario. L’auspicio di un’iniziativa pubblica per onorarne la memoria e del ripristino della targa nel parco di Isola Sacra

di Dario Nottola

Un angelo che veglia, con il suo esempio e altruismo, sulla sua famiglia, gli amici e Fiumicino: siamo convinti di questo quando pensiamo al caro Tommaso Forti. Fra poco saranno 20 anni dalla sua prematura e dolorosa scomparsa ed è doveroso ricordarlo.

Il 18 dicembre 2006 il giovane surfista di Fiumicino e atleta del circuito Surfing Italia, molto attivo nel sociale e nel volontariato, perse la vita in un tragico incidente stradale a Maccarese.

La speranza è anche che, in occasione di tale ricorrenza, la sua memoria venga onorata con un’iniziativa pubblica e che venga ripristinata, nel parco pubblico intitolato alla sua memoria, in via Lorenzo Bezzi, nella zona di Isola Sacra, la targa di marmo crollata a terra alcuni mesi fa a causa dell’usura e delle intemperie.

Sarebbero un gesto e un’opera adeguati per onorare la sua figura e il suo impegno di giovane per il territorio e per i meno fortunati. Il Parco Tommaso Forti attende, peraltro, vari interventi di riqualificazione, riforestazione urbana e rilancio dei servizi (aree giochi, nuove strutture per lo sport all’aperto, ecc.).

Sabato 4 maggio 2013, lo ricordiamo, si svolse la cerimonia per l’intitolazione del Parco Lorenzo Bezzi alla memoria di Tommaso Forti. A scoprire la targa del parco fu il sindaco Mario Canapini, insieme con i genitori, i familiari e gli amici più cari che hanno conosciuto la bontà, l’umanità e la speciale solarità di Tommaso Forti.

Il triste e improvviso avvenimento, accaduto nel 2006, commosse l’intera comunità cittadina, che si strinse nel dolore di una famiglia del territorio la quale, a causa del tragico incidente, perse il suo caro ragazzo, Tommaso, da sempre impegnato nel volontariato sociale.

La scelta di intitolare il parco a Tommaso fu anche un modo per ringraziare tutti quei giovani che si sono distinti e si distinguono per l’impegno nell’aiutare le persone deboli e in difficoltà.

L’intitolazione del parco a Tommaso Forti, attraverso il ricordo della sua generosità in vita, voleva e vuole essere ancora, sempre di più oggi, un esempio per tanti ragazzi, affinché siano motivati e impegnati nei confronti dei più deboli e sofferenti, con un sorriso sulle labbra e tanta voglia di fare.

Tommaso era conosciuto e benvoluto da tutti per il suo carattere, la solarità e soprattutto per l’abnegazione gratuita nel sociale. Era un infermiere molto bravo nel suo lavoro e faceva volontariato all’ospedale San Camillo di Roma, occupandosi dei bambini nel reparto di ematologia.

Tommaso era anche un esempio nello sport: surfista di Fiumicino e atleta del circuito IST, era amato anche per la carica di simpatia per la quale tutti gli hanno sempre voluto bene e sempre gliene vorranno, nel ricordo. Nelle testimonianze di amici e colleghi sportivi, che lo incontravano sempre sui campi di gara durante le tappe del campionato, come quelle al “Banzai”, a cui partecipava, proprio il sorriso era la sua caratteristica peculiare, per la quale viene ancora ricordato.

Era sempre super positivo, anche quando quel sorriso era leggermente corrucciato per via del fatto che gli impegni di lavoro gli impedivano di surfare, ma si faceva in quattro per riuscire a coltivare la sua passione.

Commuove ancora pensare alla cerimonia in cui tanti amici surfisti hanno formato un cerchio in mare per ricordarlo, il Paddle Out (letteralmente “pagaiata verso il largo”): una tradizione di origine hawaiana diventata un rito universale nella cultura del surf per rendere omaggio a surfisti, amici o figure legate al mare.

I partecipanti remano insieme con le proprie tavole oltre la zona in cui frangono le onde (la line-up): una volta al largo, i surfisti si dispongono in cerchio, tenendosi per mano o appoggiando una mano sulla tavola del vicino. Dopo un momento di silenzio, preghiere o brevi ricordi condivisi, i partecipanti battono l’acqua con le mani, alzano le braccia al cielo e gridano insieme per salutare l’amico o l’amica, per poi prendere un’ultima onda verso riva.

Per anni a Tommaso è stato dedicato, grazie all’impegno dell’associazione sportiva Coccia Surf Club, anche un Memorial di surf a lui intitolato, con giovani atleti da tutta Italia, il cui ricavato andava in beneficenza al reparto di ematologia per bambini del San Camillo.