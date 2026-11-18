A Fiumicino tre giorni dedicati al saxofono tra jazz e innovazione

Dal 20 al 22 novembre la quarta edizione dell’International Saxophone Meeting, con artisti da tutto il mondo, anteprime e nuove tecnologie museali

di Dario Nottola

Sarà l’Hotel Tiber di Fiumicino a ospitare l’evento di lancio, venerdì 20 novembre, della tre giorni di musica, grandi interpreti internazionali, anteprime e innovazione museale, con protagonista il saxofono, tra contemporaneità, jazz, musica classica e nuove tecnologie.

Fino a domenica 22 novembre in scena l’”International Saxophone Meeting – Città di Fiumicino”, giunto alla sua quarta edizione e organizzato dal Museo del Saxofono di Maccarese, con il patrocinio e il sostegno dell’Amministrazione comunale di Fiumicino e la collaborazione delle storiche case costruttrici Rampone & Cazzani e Henri Selmer Paris.

Un appuntamento internazionale che riunisce musicisti e interpreti provenienti da Thailandia, Argentina, Cina, Taiwan, Canada, Spagna e Italia, trasformando il territorio di Fiumicino in un luogo di incontro e confronto tra culture, esperienze artistiche e differenti linguaggi musicali.

Il tema scelto per questa edizione, “Identità, culture e nuovi orizzonti sonori”, sintetizza la vocazione della manifestazione: esplorare le molteplici possibilità espressive del saxofono, mettendo in relazione tradizione e innovazione, ricerca musicale e sperimentazione, memoria storica e nuove tecnologie.

La manifestazione si aprirà, alla presenza del sindaco Mario Baccini, venerdì 20 novembre, alle 11.30, all’Hotel Tiber, con “Contemporary Music for Fiumicino City”, concerto di benvenuto e saluto istituzionale, oltre che momento di incontro tra gli artisti internazionali.

Protagonisti saranno Shyen Lee (Taiwan), saxofonista e docente presso la Mahidol University in Thailandia, impegnato nella promozione della cultura saxofonistica in Asia; William Street (Canada), concertista e docente di saxofono alla University of Alberta, con un’intensa attività internazionale come solista e camerista; Pathorn Srikaranonda (Thailandia), saxofonista, compositore e professore universitario, fondatore e presidente della Saxophone Association Thailand; e Runkun Li (Cina), saxofonista jazz, docente al Sichuan Conservatory of Music e primo musicista cinese a conseguire un dottorato in Jazz Studies. Gli artisti saranno accompagnati al pianoforte da Susanna Pagano, pianista attiva come solista e musicista da camera, con una particolare esperienza nel repertorio contemporaneo per saxofono.

Alle 17 è in programma “Beyond the Sound”, un incontro musicale dedicato alla ricerca timbrica e alle nuove possibilità espressive del saxofono, con Pathorn Srikaranonda, William Street, Shyen Lee, Zhengjun Liu e Susanna Pagano.

La giornata si concluderà alle 21.30, al Museo del Saxofono, con “SaxDroid 3 – Contemporary Music for Enzo Filippetti”, progetto affidato al maestro Enzo Filippetti, saxofonista e docente al Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma.

Sabato 21, alle 11.30, il Museo ospiterà “When History Speaks – Incontra Adolphe Sax”, presentazione del nuovo sistema interattivo di visita museale. Realizzato dalla società Aworan con il contributo della Regione Lazio, il progetto introduce un’esperienza innovativa e personalizzata, guidata da una ricostruzione virtuale di Adolphe Sax. Sarà proprio l’inventore del sassofono ad accogliere simbolicamente i visitatori, accompagnandoli alla scoperta del patrimonio museale attraverso percorsi di conoscenza differenziati e nuove modalità di interazione.

Un progetto che coniuga storia, innovazione tecnologica e divulgazione culturale, ampliando le possibilità di accesso e fruizione del Museo e offrendo un’esperienza disponibile in 47 lingue.

Nel pomeriggio, alle 17.30, sarà la volta di “The Shape of the Invisible”, con il saxofonista spagnolo Javier Linares, professore titolare della cattedra di saxofono presso il Real Conservatorio Superior de Música “Victoria Eugenia” di Granada e attivo sulla scena concertistica internazionale come solista e camerista. Al suo fianco, la pianista Elena Frutos. Un viaggio musicale tra poesia, sentimenti e suggestioni, attraverso alcune delle pagine più significative del repertorio classico.

Alle 21.30, alla presenza del neoassessore alla Cultura, Vincenzo D’Intino, grande appuntamento con “Javier Girotto Meets the Alma Quartet”. Il saxofonista argentino Javier Girotto, diplomato in Professional Music “Cum Magna Laude” al Berklee College of Music di Boston, è tra i protagonisti del jazz internazionale. Fondatore degli Aires Tango e compositore dalla forte identità musicale, ha collaborato anche con l’Orchestre National de Jazz di Parigi. Incontrerà l’Alma Saxophone Quartet in un progetto che intreccia tango, improvvisazione e composizione originale. Tutti gli artisti si esibiranno con saxofoni della storica azienda italiana Rampone & Cazzani.

Domenica 22 il Meeting si sposterà al Borgo di Tragliata, dove alle 11.30, alla presenza del sindaco Baccini, si terrà il “John Coltrane Tribute”, un omaggio a una delle figure più influenti della storia del jazz. Protagonisti saranno Pathorn Srikaranonda e Runkun Li, affiancati da Alessandro Crispolti al pianoforte, Christian Antinozzi al contrabbasso e Alfredo Romeo alla batteria. L’appuntamento sarà anche l’occasione per la presentazione in anteprima nazionale del nuovo saxofono soprano Henri Selmer Paris Signature, in collaborazione con la storica casa costruttrice francese. Un’occasione per esplorare le potenzialità espressive del nuovo strumento nel linguaggio jazzistico, attraverso un omaggio a John Coltrane.

La manifestazione si concluderà alle 18, al Museo del Saxofono, con “Alto Ritmo”, incontro tra il saxofonista Jacopo Taddei, tra i più affermati interpreti italiani della scena classica internazionale, vincitore di 26 primi premi assoluti in concorsi nazionali e internazionali, membro del SIGNUM Saxophone Quartet di Colonia, in Germania, e primo saxofono soprano del Teatro Regio di Torino, e il fisarmonicista Samuele Telari, interprete di rilievo internazionale. Un dialogo musicale di grande virtuosismo e ricchezza espressiva, che attraversa il Novecento tra musica colta, jazz, tradizione popolare e suggestioni latino-americane.