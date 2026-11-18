Violenza di genere, a Fiumicino quattro incontri per il progetto “Vicinato femminista”

Dal 19 novembre al 10 dicembre un percorso di formazione promosso dalla Cooperativa Sociale Be Free per costruire una rete territoriale di luoghi sicuri, informati e accoglienti.

Prenderà il via il 19 novembre 2026 il progetto “Vicinato femminista”, patrocinato dal Comune di Fiumicino e promosso dalla Cooperativa Sociale Be Free, con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere attraverso la formazione e il coinvolgimento delle realtà del territorio.

L’iniziativa nasce per favorire la costruzione di una rete locale di supporto alle donne, coinvolgendo esercizi commerciali, associazioni, scuole, centri di aggregazione e altri soggetti territoriali, affinché possano diventare punti di riferimento per l’informazione, l’orientamento e la prima accoglienza delle donne in difficoltà o che vivono situazioni di violenza.

Il percorso prevede quattro incontri: i primi tre appuntamenti si svolgeranno online il 19 e 26 novembre e il 3 dicembre, dalle 9.30 alle 12.30, mentre l’incontro conclusivo si terrà in presenza giovedì 10 dicembre, presso la Casa della Partecipazione di Maccarese, alla presenza dell’assessore alle Pari Opportunità, Monica Picca.

“La prevenzione e il contrasto alla violenza di genere richiedono un impegno che deve coinvolgere l’intera comunità – dichiara l’assessore alle Pari Opportunità del Comune di Fiumicino, Monica Picca –. Il coinvolgimento delle attività commerciali, delle associazioni, delle scuole e dei centri di aggregazione è un elemento importante per rendere il nostro territorio sempre più attento e accogliente. Contrastare la violenza significa anche superare l’isolamento, promuovere una cultura del rispetto e rafforzare la collaborazione tra cittadini, istituzioni e realtà sociali”.

Struttura del percorso formativo

I Incontro – Online

Presentazione della Cooperativa Be Free e del progetto

Conoscenza dei/delle partecipanti

Esplorazione del contesto territoriale coinvolto attraverso focus group: bisogni, domande, criticità

Condivisione degli obiettivi del percorso

II Incontro – Online

Stereotipi di genere

Definizioni e tipologie della violenza

Perché spesso la violenza di genere non viene riconosciuta

Il quadro normativo di contrasto alla violenza di genere e ai maltrattamenti in famiglia

Attivazione delle tutele legali: come, dove, quando

III Incontro – Online

Accogliere e ascoltare una donna che subisce violenza

Quali strumenti informali attivare nei contesti quotidiani

Cosa può fare una cittadina o un cittadino

La rete antiviolenza: punti di riferimento e modalità di accesso

IV Incontro – In presenza

Incontro conclusivo presso il centro, con un laboratorio esperienziale di Teatro Forum a cura di “Parteciparte”, come spazio di restituzione collettiva, confronto e attivazione. Attraverso il linguaggio teatrale e il lavoro sui corpi e sulle relazioni, l’incontro sarà dedicato alla sperimentazione di strumenti di consapevolezza, ascolto e trasformazione dei conflitti legati alla violenza di genere nei contesti quotidiani.

Al termine del percorso verranno rilasciati un attestato di partecipazione e, per gli spazi fisici coinvolti, un badge da esporre all’ingresso, a indicare l’adesione alla rete del Vicinato Femminista e l’impegno a essere un nodo sicuro, riconoscibile e informato all’interno del territorio. Verrà inoltre fornita una breve pubblicazione con una sintesi degli incontri, gli indirizzi e i contatti dei CAV e dei centri del territorio.

Per partecipare è necessario compilare il modulo di iscrizione disponibile al seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtnKfZy9bSLfEIf7bO3OlWG1CjXFOAejymZIdINSpJefDcew/viewform?usp=publish-editor