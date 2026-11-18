Paolo Baffi, le occupazioni studentesche si estendono a tutto il litorale

Dalla sede centrale alla succursale dell’istituto di Fiumicino, cresce la protesta degli studenti che chiedono maggiori investimenti nell’istruzione e nell’edilizia scolastica

di Fernanda De Nitto

Il malcontento degli studenti degli istituti superiori del litorale si allarga, arrivando anche a Fiumicino, dove da ieri è stato occupato l’I.I.S. Paolo Baffi, dapprima nella sede centrale di via Bezzi e successivamente anche nella succursale di via Giorgio Giorgis.

I ragazzi dell’istituto superiore del territorio sono da ieri in protesta per denunciare la precarietà delle strutture scolastiche, prive di una manutenzione costante ed efficiente. Ciò che chiedono a gran voce i giovani è una maggiore attenzione alla formazione e ulteriori investimenti da destinare alla pubblica istruzione.

Da ieri la protesta degli studenti di Fiumicino si è manifestata inizialmente fuori dai cancelli della struttura, per poi essere organizzata all’interno della scuola, sia nella sede centrale che nella succursale. L’occupazione è stata segnalata da alcuni cartelli affissi all’ingresso delle strutture, sui quali gli stessi giovani, con i loro pennarelli colorati, denunciano: “La scuola deve essere sicura, non deve cadere a pezzi. Più soldi alla scuola, meno alle armi”. Un messaggio con il quale gli studenti chiedono maggiori tutele e garanzie per le strutture scolastiche, lanciando anche un appello pacifista rivolto all’Europa sul tema degli investimenti bellici.

L’impegno dei ragazzi è rivolto all’obiettivo di ottenere soluzioni concrete da parte delle istituzioni scolastiche. La protesta di Fiumicino amplifica quella già in corso negli istituti del X Municipio, dove dall’inizio della settimana sono occupati i licei “Federico Enriques” e “Anco Marzio”. Anche in questo caso i ragazzi chiedono maggiori risorse per l’istruzione, investimenti concreti nell’edilizia scolastica e un impegno collettivo a tutela del diritto allo studio, uguale per ogni struttura e per ogni studente. Ad oggi, quindi, sul litorale sono quattro gli istituti coinvolti nell’occupazione, che potrebbe estendersi anche ad altre scuole superiori, come sta già avvenendo in diverse città d’Italia, da Firenze a Bologna, da Palermo a Torino.