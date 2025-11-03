Cadenze Letterarie porta il tempo in musica a Fiumicino

Cadenze Letterarie torna a Fiumicino con un viaggio tra libro e musica: Alba Amorini e Lorenzo Deroma il 6 novembre a La Grooveria.

La rassegna Cadenze Letterarie – Letture e Musiche che lasciano il Segno – giunge all’ottava edizione con un doppio appuntamento che promette di intrecciare parola e suono, cuore e memoria.

Giovedì 6 novembre alle ore 19.00, sul palco di La Grooveria a Fiumicino, verrà presentato il libro Nella vasca da bagno del tempo di Alba Amorini (Edizioni Albatros), accompagnato dalla musica fusion del talentuoso Lorenzo Deroma. La serata sarà introdotta e moderata da Dino Tropea, scrittore e curatore letterario della rassegna.

Interverranno Sonia Buscemi (psicologa), Federica Cerulli (consigliera comunale e presidente alla Cultura del Comune di Fiumicino) e la Cav. Maria Antonia Spartà, Vice Questore della Polizia di Stato.

Le relatrici offriranno, da prospettive diverse ma complementari, una riflessione sul percorso narrativo e umano che la protagonista del libro attraversa: un viaggio di rinascita femminile dove si intrecciano tutela, coraggio, consapevolezza e speranza.

Nel romanzo “Nella vasca da bagno del tempo”, la voce di Serena risuona fragile e potente: una donna che si sveglia in una casa che non sente più sua, che percepisce il vuoto accanto a sé come un addio, che si abbandona all’acqua calda di una vasca e, attraverso quel liquido silenzioso, impara che la rinascita non è un ritorno ma un mutare. È un viaggio di resilienza, di chi sceglie di non resistere più alla sofferenza, ma di lasciarsi vivere per scoprire la forza che si cela nel silenzio della rinascita.

La musica di Lorenzo Deroma farà da contrappunto a questa vicenda: i suoi suoni fusion – dove l’improvvisazione dialoga con la profondità – si fonderanno con le parole, trasportando il pubblico in una dimensione di ascolto e vibrazione.

L’evento si svolge in una location che è già simbolo culturale del litorale romano: La Grooveria, spazio che accoglie l’arte nelle sue forme più vere, dove letteratura e musica non si alternano, ma si incontrano.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti; è preferibile la prenotazione scrivendo a dino.tropea@gmail.com oppure contattando direttamente La Grooveria. Cadenze Letterarie conferma ancora una volta il suo intento: non solo presentare un libro, ma attivare un’esperienza. Le parole non si leggono – si ascoltano. Le note non si sentono – si vivono.

Il 6 novembre, sul lungomare della Salute, ci sarà un momento in cui il tempo potrà essere ri-narrato; dove la cultura si farà vibrazione condivisa.

6 novembre 2025 – ore 19.00

Presso La Grooveria, Lungomare della Salute 53A, Fiumicino.