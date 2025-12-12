“CACCIA AI BASTONCINI DI ZUCCHERO”, la nuova caccia al tesoro natalizia al Vivaio della Maccarese Spa

Ogni partecipante dovrà portare con sé una borsetta per raccogliere tutti i dolciumi.
Domenica 21 dicembre, all’interno dei 33 ettari del Vivaio della Maccarese Spa, si svolgerà una nuova e imperdibile caccia al tesoro a tema natalizio.
Per accedere all’area, bambini e ragazzi dovranno essere accompagnati da un adulto, che dovrà rimanere con loro per tutta la durata dell’attività.
Ingresso gratuito. Posti limitati. Prenotazioni su Eventbrite al seguente link:
https://www.eventbrite.it/e/caccia-ai-bastoncini-di-zucchero-tickets-1977516685640