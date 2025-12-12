Riaperta la rampa di accesso alla A91 da Via delle Arti – Parco Leonardo

Intervento ANAS risolve l’intasamento delle condotte e ripristina la viabilità in sicurezza

Questa mattina è stata riaperta la rampa di accesso alla A91 da Via delle Arti, a Parco Leonardo.

“L’intervento effettuato da ANAS ha permesso di individuare e risolvere un profondo intasamento delle condotte. L’azione tempestiva ha consentito il completo ripristino dell’area e la riapertura della rampa in condizioni di sicurezza”, conferma in una nota stampa l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati.