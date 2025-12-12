Caricamento...

Fregene, dal 15 dicembre modifiche al traffico per la posa della fibra ottica

Interventi attivi dal 15 dicembre al 5 gennaio

 

Dal 15 dicembre al 5 gennaio, per consentire i lavori di posa della fibra ottica, si rende necessaria l’istituzione della seguente disciplina di traffico provvisoria:

  • divieto di sosta e fermata con rimozione forzata nel tratto interessato dai lavori, opportunamente delimitato e segnalato;
  • istituzione del senso unico alternato e del limite di velocità a 30 km/h nel tratto interessato dai lavori;
  • apposizione del divieto di sosta/fermata zona rimozione, preavviso di lavori in corso, limite 30 km/h, freccia dx o sx e utilizzo di movieri.

La DTP sarà attiva dalle ore 07:00 alle 17:00, dal 15 dicembre 2025 al 05 gennaio 2026, nelle seguenti vie interessate dai lavori:

  • Lungomare di Levante
  • Via Numana
  • Via La Plaia
  • Via Roseto degli Abruzzi
  • Viale Castellammare
  • Via Bagnoli
  • Viale Nettuno
