Opposizione “Baccini ha mentito ai cittadini: sul piano aeroportuale la verità viene dopo le elezioni”

“Un Sindaco che dice una cosa in campagna elettorale e ne fa un’altra una volta eletto non è degno di guidare questa città.”

“Sul Piano di Sviluppo Aeroportuale non ci sono più ambiguità: il Sindaco Mario Baccini ha mentito ai cittadini di Fiumicino. In campagna elettorale dichiarava che, con le tre piste esistenti, l’aeroporto di Fiumicino era già in grado di sostenere volumi fino a 90 milioni di passeggeri, sostenendo quindi che non vi fosse la necessità di ulteriori piste.” Lo dichiarano in una nota stampa i Gruppi di Opposizione.

“Allo stesso tempo, aveva garantito con chiarezza che non ci sarebbe stato alcun ampliamento aeroportuale al di fuori della Riserva. Oggi, con l’avvio di una delibera della sua giunta, smentisce quelle affermazioni e tradisce gli impegni assunti con la città. La cosiddetta ‘rimodulazione delle azioni della Riserva’ è una formula lessicale dietro cui si nasconde una scelta politica precisa: aprire all’ampliamento dell’aeroporto, con conseguenze pesanti su ambiente, territorio e salute dei cittadini.”

“Questa decisione – prosegue la nota – arriva mentre il Comune di Fiumicino è attraversato da una profonda crisi istituzionale: un Sindaco politicamente isolato, una Giunta segnata da avvisi e indagini, dirigenti che lasciano l’Ente e dipendenti comunali che non riconoscono più credibilità in questa Amministrazione. In questo contesto, mentire ai cittadini non è solo scorretto, è irresponsabile.”

“L’Opposizione lo afferma con chiarezza: un Sindaco che dice una cosa in campagna elettorale e ne fa un’altra una volta eletto non è degno di guidare questa città. Fiumicino non accetterà che le bugie elettorali diventino atti amministrativi”, conclude la nota a firma dei Gruppi di Opposizione.