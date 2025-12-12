Passoscuro, modifiche al traffico il 14 dicembre per “Natale a Passoscuro”

Stop al traffico e alla sosta per garantire lo svolgimento della manifestazione natalizia.

Per poter permettere il regolare svolgimento della manifestazione “Natale a Passoscuro“, che avrà luogo il giorno 14 dicembre 2025, sarà istituita la seguente disciplina del traffico provvisoria per tutti i veicoli:

– Istituzione di divieto di transito veicolare in Via Villacidro, nel tratto compreso tra Via Tissi (esclusa) e Via Serramanna (esclusa), e in Piazza Villacidro, dalle ore 07:00 alle ore 20:00 e comunque fino al termine della manifestazione, esclusi i mezzi di soccorso/emergenza.

Tutti i varchi in entrata/uscita, a garanzia della pubblica incolumità, sono interdetti a mezzo transenne.

– Istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata in Via Villacidro, nel tratto compreso tra Via Tissi (esclusa) e Via Serramanna (esclusa), e in Piazza Villacidro, compresi gli stalli abitualmente adibiti a parcheggio, dalle ore 07:00 alle ore 20:00 e comunque fino al termine della manifestazione.

Qualora la manifestazione termini prima di quanto previsto nella presente ordinanza, si potrà procedere a riaprire anticipatamente al traffico le zone interdette.