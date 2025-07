Biblioteca Gino Pallotta: sabato 26 luglio la presentazione del libro di Antonello Pasini “La sfida climatica”

Lo scienziato del clima, traccia un percorso che va dall’analisi delle diverse situazioni allo sviluppo di possibili soluzioni

di Dario Nottola

Sabato 26, alle 18.30, presso la Biblioteca Gino Pallotta, su iniziativa del Bio Distretto Etrusco Romano e con il patrocinio del Comune di Fiumicino, ci sarà la presentazione del libro di Antonello Pasini – uno dei più autorevoli scienziati del clima – “La sfida climatica”. Dialogherà con l’autore il giornalista Fabrizio Monaco. L’appuntamento è in viale della Pineta 140.

Da Pasini il libro-manifesto che traccia il percorso per un cambiamento radicale del nostro modo di pensare e interagire con il mondo.

“Conoscenza e consapevolezza: queste sono le capacità che dobbiamo raggiungere per armonizzare il nostro nodo della rete con gli altri nodi e procedere verso un futuro prospero per tutti su questo pianeta – spiega lo scienziato – La crisi climatica è un problema complesso e globale, che ci sfida in diversi modi. È una sfida scientifica e conoscitiva, perché richiede nuovi metodi per studiarla e una solida conoscenza dei processi in gioco su cui basare le nostre azioni. È una sfida per la nostra visione del mondo, perché non possiamo più ritenerci i padroni del pianeta, i dominatori della natura, e dobbiamo invece accettare l’idea di essere il nodo di una complessa rete di relazioni ambientali. È una sfida per il mondo della comunicazione, perché nell’articolata galassia mediatica attuale è sempre più difficile far passare i contenuti legati al clima in maniera trasversale e accurata. Infine – conclude Pasini – è una sfida per la politica, che spesso ascolta poco la scienza, la filtra in base alle proprie convinzioni e sottovaluta il tema, oppure vi risponde con mezzi non idonei”.

Grazie alla sua esperienza in questi quattro ambiti, Antonello Pasini traccia un percorso che va dall’analisi delle diverse situazioni allo sviluppo di possibili soluzioni. Un manifesto per affrontare il cambiamento che ci attende.