Biblioteca dei Piccoli, Premio Nazionale “Nati per Leggere”

Bambini e genitori faranno parte della Giuria del Premio

Il 23 e il 29 marzo 2025, per il quinto anno consecutivo, la Biblioteca dei Piccoli organizza due incontri in cui bambini e genitori potranno vivere un’esperienza singolare: faranno parte della Giuria del Premio Nati per leggere. Insieme parteciperanno così alle attività di lettura animata mirate a far conoscere e, soprattutto, valutare i nove libri finalisti della sezione CRESCERE CON I LIBRI. La presentazione dei libri è affidata a Laila Aronica.

Il premio nazionale Nati per Leggere, giunto alla XVI edizione, è stato istituito nel 2009 con l’intento di segnalare la migliore produzione editoriale per bambini nelle diverse fasce di età e di promuovere la diffusione della lettura in famiglia, con bambini e bambine in età prescolare. Nella sezione Crescere con i libri (dedicata alla fascia 3-6 anni) l’assegnazione del premio si basa sulle valutazioni dei bambini. Le Giurie di bambini esprimono il loro voto per scegliere il libro vincitore tra i dieci titoli preselezionati da un gruppo di esperti in relazione a un tema specifico. Quest’anno il tema di riferimento è: “Con il mio corpo posso, faccio… sono! Il corpo negli albi illustrati per bambine e bambini”.

La lettura ad alta voce dei nove albi sarà suddivisa nei due appuntamenti, ciascuno dei quali offrirà ai bambini, alle loro famiglie e a tutti gli adulti accompagnatori l’opportunità di condividere emozioni, di incrementare il piacere di leggere e di ascoltare storie attraverso la scoperta di proposte editoriali di particolare qualità. Al termine degli incontri i bambini presenti – ma anche gli adulti-genitori – saranno chiamati ad esprimere le loro preferenze nella “cabina elettorale”, attraverso specifiche schede di voto (rigorosamente segreto!) e quindi deposte in apposita urna. La peculiarità di questa iniziativa consiste proprio nel fatto che solo la scelta dei bambini decreta il libro vincitore della sezione. Le valutazioni convergeranno con quelle di tutti i gruppi regionali Nati Per Leggere per decidere il vincitore, che verrà annunciato nel corso del Salone del Libro di Torino (15-19 maggio 2025). L’anno scorso il titolo vincitore è stato “ “Dov’è il drago?” di Leo Timmers (Pulce edizioni, 2022).

In questi mesi, per raggiungere un maggior numero di bambini, la Biblioteca dei Piccoli ha già coinvolto 18 sezioni dell’infanzia aderenti alle precedenti edizioni che, come ormai da quattro anni, partecipano con grande entusiasmo all’iniziativa.

Appuntamento domenica 23 e sabato 29 marzo alle ore 10.30 in Biblioteca dei Piccoli.