“Artisti per la Pace”: musica e speranza per la Palestina

L’Ensemble Armonia Nascosta in concerto presso la “Casa della Partecipazione” a Maccarese per una pace duratura nel mondo intero

di Dario Nottola

Domenica 30 novembre, alle 17.30, presso la “Casa della Partecipazione” in Via Del Buttero,10, a Maccarese, si terrà il secondo evento gratuito aperto a tutti per “ARTISTI PER LA PACE” con l’“ENSEMBLE ARMONIA NASCOSTA”.

L’evento fa parte dell’iniziativa “Riempiamo le piazze contro gli orrori IN PALESTINA, e per una pace duratura nel mondo intero”. Questa Rassegna vuole essere un momento di riflessione e di speranza per una risoluzione pacifica dei conflitti globali.

“C’è una malattia da cui non bisognerebbe mai guarire: essere malati di pace. Da questa patologia non dobbiamo mai guarire”, scriveva Don Tonino Bello ed è uno dei pensieri che accompagna l’evento.

L’Ensemble Armonia Nascosta, con la sua musica, porterà un messaggio di pace e di unità, invitando tutti a unirsi per chiedere una fine alle violenze e una pace duratura in Palestina e in tutto il mondo.

L’evento è gratuito e aperto a tutti. È invitata la partecipazione di cittadini, associazioni e istituzioni per sostenere questa importante iniziativa.

L’Ensemble Armonia Nascosta nasce al Teatro “Le Sedie” di Roma attraverso un’intensa esperienza artistica che ha portato alla produzione di numerose Musiche di Scena per pièce teatrali come “Signora Ava” (F. Jovine), “Stavolta m’ammazzo sul serio” (A. Amurri) e “Notizie degli scavi” (F. Lucentini) – con gli adattamenti teatrali di Andrea Pergolari.

Sempre al Teatro “Le Sedie” avviene l’incontro con Emanuele Salce che invita l’Ensemble all’inaugurazione della Mostra “Luciano Salce: L’Ironia è una cosa seria” Edizione Centenaria a Villa Giulia, Roma.

Il gruppo svolge attività concertistica in Italia e all’estero soprattutto in Germania (Monaco, Norimberga, Erlangen ecc.) presentando i due Album discografici finora prodotti:

– “from hollywood a cinecittà” (Italian and American Soundtracks)

– “while the music plays on” (Smooth and Classic Jazz).

“Un ringraziamento speciale agli amici musicisti per la loro partecipazione e disponibilità per la causa della Pace. Grazie di cuore all’amico Marco Tortorici ed alla Farmacia Solidale Salvo D’Acquisto di Palidoro che hanno generosamente partecipato”, sottolinea l’organizzatore Giuseppe Miccoli