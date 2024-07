Aranova, grande successo per la 13ma edizione dello “Schiuma Party”

L’evento, organizzato dall’associazione Crescere Insieme, ha registrato una partecipazione straordinaria di pubblico

leri sera ad Aranova si è svolto l’evento annuale “Schiuma Party” organizzato dall’associazione Crescere Insieme, un evento che, come sempre, ha registrato una partecipazione straordinaria di pubblico. Bambini, adolescenti, adulti e intere famiglie si sono lasciati andare ad attimi di leggerezza e momenti di divertimento, confermando il grande interesse verso questa manifestazione.

All’evento hanno partecipato numerose personalità: il presidente del consiglio comunale Roberto Severini, la consigliera Francesca De Pascali, l’assessore al Turismo e Cultura Federica Poggio, il coordinatore di Crescere Insieme Emilio Erriu.

Alessandro Cammino, insieme a tutta la squadra di volontari, ha lavorato per garantire il successo dello Schiuma Party, giunto alla sua 13ma edizione. Per ogni sua edizione la manifestazione raccoglie un consenso sempre maggiore da parte dei cittadini. Lo Schiuma Party tuttavia non sarebbe stato possibile senza il supporto della comunità, in particolare commercianti ed imprenditori che non hanno fatto mancare il loro pieno sostegno per la realizzazione.

L’associazione Crescere Insieme ha voluto ringraziare specialmente tutti i volontari dell’associazione, la Misericordia e all’Associazione Nazionale dei Carabinieri sezione di Palidoro-Torrimpietra, per il grande impegno ed attenzione dedicata alla riuscita dell’evento. Un ringraziamento anche alla pro loco giovani di Testa di Lepre che è venuta a supporto.