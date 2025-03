Alla stazione marittima di Fiumicino “Johnny Stecchino”

Venerdì 21 marzo, alle ore 18.15, la proiezione del film di Roberto Benigni

La Commissione Cinematografica della Città di Fiumicino ha organizzato per il prossimo venerdì 21 marzo, alle ore 18.15, presso la Stazione Marittima, la proiezione del film di Roberto Benigni “Johnny Stecchino”.

Il film del 1991 è stato diretto e interpretato dallo stesso Roberto Benigni, che nella pellicola recita nel ruolo di Dante, esuberante, originale ed ingenuo autista di un pulmino per ragazzi down che una notte si imbatte nella moglie del boss pentito Johnny Stecchino. La donna, apparentemente folgorata da quell’incontro, lo invita a Palermo nella lussuosa villa di famiglia pensando di utilizzare Dante come sosia del marito, minacciato dalle cosche per il suo pentimento. Inizia così un esilarante gioco di equivoci. Tra gli altri protagonisti Nicoletta Braschi, Paolo Bonacelli e Franco Volpi.

L’iniziativa, ad ingresso gratuito, è organizzata nel contesto del Mercatino degli Affari, a cura dell’Associazione Acis Odv, presente fino a fine mese presso la Stazione Marittima di Piazzale Molinari.

La Commissione Cinematografica promuove la realizzazione di queste serate di cinema con l’obiettivo di creare occasioni importanti di aggregazione e valorizzazione sociale, al fine di sostenere l’audiovisivo quale importante risorsa per la promozione del territorio e delle sue molteplici opportunità turistiche e paesaggistiche.