Alla scoperta dell’argine del Tevere: escursione naturalistica a Ostia Antica

Sabato 18 aprile una passeggiata tra storia, natura e panorami lungo il fiume dei romani

Sabato 18 aprile, alle ore 16.30, appuntamento nel suggestivo Borgo di Ostia Antica per un’interessante escursione naturalistica lungo l’argine del Tevere con il CEA Centro Educazione Ambientale. Il punto di incontro è fissato in piazza della Rocca, davanti al Castello di Giulio II.

L’iniziativa propone una passeggiata di circa tre ore alla scoperta dell’antico percorso del Tevere, che un tempo lambiva proprio il Castello. Durante il percorso sarà possibile approfondire il ruolo storico della fortificazione e immergersi nella campagna circostante, ricca di spunti ecologici e naturalistici.

L’itinerario si snoda lungo via Capo Due Rami fino a raggiungere l’argine del fiume, offrendo ampi panorami e scorci suggestivi. Tra questi, la vista sul punto in cui il Tevere si divide tra Fiumara Grande e il canale di Fiumicino, formando la cosiddetta “Isola Sacra”, con la possibilità di scorgere in lontananza il Castello di Porto.

Particolare attenzione sarà dedicata alla flora e alla fauna tipiche dell’ambiente fluviale: lungo le rive si incontrano pioppi, platani, salici e ontani, mentre tra gli animali si segnalano tracce di istrici e volpi. Non mancheranno avvistamenti di uccelli come gallinelle d’acqua, aironi cinerini e cormorani.

L’escursione sarà guidata dal dottor Simone Ceccobelli.

Il contributo richiesto è di 8 euro per gli adulti e 5 euro per i minori di 18 anni. La prenotazione è obbligatoria e va effettuata tramite messaggio WhatsApp al numero 327 4564966 (Loretta), indicando nome e cognome.